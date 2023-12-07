تيم هورتونز يفتتح أول موقع له في شمال تكساس في كوبيل

من المقرر أن تفتتح سلسلة تيم هورتونز، سلسلة القهوة والدونات الكندية الشهيرة، أول موقع لها في شمال تكساس في كوبيل، وفقًا للإيداعات الأخيرة. ومن المتوقع أن يبدأ إنشاء متجر تيم هورتونز الجديد في شهر مارس، بتكلفة تقديرية تبلغ 900,000 ألف دولار لمطعم الخدمة السريعة.

أصحاب المطاعم والأخوان علي وعماد لاخاني المقيمان في هيوستن، اللذان أنشأا سابقًا أول موقع لتيم هورتونز خارج هيوستن في عام 2022، يقودان الظهور الأول في شمال تكساس. أعرب عماد لاخاني، الرئيس التنفيذي للتطوير في مجموعة CSM، عن سعادته بافتتاح موقع Coppell في الربع الثاني من عام 2024، مسلطًا الضوء على كيفية توافق Coppell بسلاسة مع قيم Tim Hortons.

صرح لاخاني قائلاً: "يحتل Coppell مكانًا خاصًا في رحلتي داخل منطقة DFW، ولقد كنت من المعجبين بالمجتمع منذ بداية خططنا التوسعية." وشدد على التوافق الديموغرافي بين كوبيل وتيم هورتونز، مشددًا على التزام السلسلة بتوفير منتجات عالية الجودة بسعر يعتمد على القيمة.

يوفر الموقع المختار استراتيجيًا لموقع تيم هورتونز في كوبيل واجهة على الطريق السريع ورؤية واضحة، مما يعزز احتمالات نجاحه. يقع المتجر الجديد في 440 North State Highway 121، ويهدف إلى جذب كل من الركاب والسكان المحليين.

كشف رايان فيرانتي، رئيس تطوير الأعمال في تيم هورتونز، أن الشركة لديها خطط لإنشاء وحدات متعددة في دالاس. في حين أن المفاوضات والتصاريح جارية للمواقع المستقبلية في منطقة دالاس فورت وورث، لم يتم الكشف عن مواقع محددة بعد.

يشتهر تيم هورتونز بالكعك المغموس والمصقول، بالإضافة إلى القهوة. تقدم السلسلة أيضًا مجموعة متنوعة من المشروبات وسندويشات الإفطار المعدة حسب الطلب والمزيد. ومع التوسع الناجح لوجودها في تكساس، بما في ذلك موقعها الأول في كاتي، وخططها لأصحاب الامتياز في أوستن، تواصل تيم هورتونز تعزيز موطئ قدمها في الولاية. يعد الافتتاح القادم في Coppell بمثابة شهادة على التزام السلسلة بتقديم عروضها الشعبية للمجتمعات في جميع أنحاء شمال تكساس.