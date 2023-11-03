يقدم تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة Apple رؤى حول جهود الذكاء الاصطناعي التوليدية

لم تقم شركة Apple، المعروفة بابتكاراتها في مجال التكنولوجيا والمنتجات، بإصدار منتج ذكاء اصطناعي مولد للتنافس مع عمالقة الصناعة مثل ChatGPT وGoogle Bard. ومع ذلك، قدم تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة Apple، رؤى مثيرة للاهتمام خلال مكالمة الأرباح الأخيرة، حيث سلط الضوء على نهج الشركة في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وشدد كوك على أن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من التقنيات الأساسية التي تلعب دورًا أساسيًا في كل منتجات Apple تقريبًا. واستشهد بأمثلة على ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة بالفعل في عروضهم، مثل اكتشاف الحوادث، واكتشاف السقوط، وميزة تخطيط القلب في Apple Watch. تُظهر هذه الجهود التزام Apple بالاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجارب المستخدم وتحسين وظائف المنتج.

لاحظ المحللون أن تعليقات كوك فيما يتعلق باستراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Apple تظل متسقة عبر مكالمات الأرباح المتعددة. وفي حين أن التكرار أمر شائع بين الرؤساء التنفيذيين لتعزيز رسائلهم الرئيسية، فإنه يترك أيضًا مجالًا للتكهنات حول خطط شركة أبل المستقبلية.

على الرغم من أن شركة Apple لم تؤكد رسميًا تطوير نموذج لغة كبير "Apple GPT"، على غرار ChatGPT الخاص بـ OpenAI، إلا أن مراسل شركة Apple في بلومبرج، مارك جورمان، تحدث عن مثل هذه التطورات المستمرة. ولم يؤكد كوك أو ينكر وجود هذا المنتج، حيث تحافظ شركة آبل تقليديًا على السرية بشأن المساعي المستقبلية. ومع ذلك، أعرب عن التزام الشركة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل مسؤول وألمح إلى التطورات المقبلة.

أثناء المكالمة، استخدم كوك صياغة مختلفة قليلاً لوصف التزام شركة Apple بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وفي أغسطس/آب، ذكر "الاستثمار" دون الخوض في مزيد من التفاصيل. ومع ذلك، في المكالمة الأخيرة، قام كوك بترقية البيان إلى "الاستثمار قليلاً". ويشير هذا التعديل الطفيف إلى أن شركة Apple تخصص موارد كبيرة لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية، مما يزيد من الترقب لابتكارات المنتجات المستقبلية.

إن غزو شركة Apple للذكاء الاصطناعي التوليدي يحمل وعدًا كبيرًا لكل من الشركة والمستهلكين. ومع استمرار عمالقة التكنولوجيا الآخرين، مثل مايكروسوفت، في تحقيق خطوات واسعة في تكامل الذكاء الاصطناعي، يصبح من الأهمية المتزايدة بالنسبة لشركة أبل إعطاء الأولوية لهذه التقنيات والاستفادة منها للحفاظ على قدرتها التنافسية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

ج: يشير الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تمكن النظام من إنشاء محتوى جديد، مثل النصوص أو الصور أو مقاطع الفيديو، بناءً على أنماط البيانات الموجودة.

س: كيف تقوم شركة Apple بدمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها؟

ج: تدمج Apple الذكاء الاصطناعي في منتجاتها من خلال ميزات متنوعة، بما في ذلك اكتشاف الأعطال واكتشاف السقوط وميزة تخطيط القلب في Apple Watch. تعمل ميزات الذكاء الاصطناعي هذه على تحسين تجارب المستخدم وتحسين وظائف المنتج.

س: هل تقوم Apple بتطوير منتج ذكاء اصطناعي توليدي؟

ج: على الرغم من أن شركة Apple لم تؤكد رسميًا تطوير منتج ذكاء اصطناعي توليدي، تشير التقارير إلى أن الشركة تعمل على نموذج لغة كبير "Apple GPT" مشابه لـ ChatGPT الخاص بـ OpenAI. ألمح الرئيس التنفيذي تيم كوك إلى العمل المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي لكنه لم يكشف عن تفاصيل محددة.

س: كيف تتعامل شركة Apple مع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي؟

ج: تلتزم Apple بالاستثمار بشكل مسؤول في الذكاء الاصطناعي التوليدي. في حين أن التفاصيل المتعلقة بمدى استثماراتهم لم يتم الكشف عنها بعد، إلا أن بيان كوك خلال مكالمة الأرباح يشير إلى تخصيص كبير للموارد من أجل تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية.