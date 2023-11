تضيف Netflix عناوين "Grand Theft Auto" إلى مكتبة ألعاب الهاتف المحمول

By

أصدرت Netflix إعلانًا مثيرًا يوم الأربعاء، حيث كشفت أنها ستضيف ثلاثة عناوين "Grand Theft Auto" الشهيرة إلى مكتبة ألعابها المحمولة. وستكون الألعاب، وهي جزء من لعبة "Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition" من Rockstar Games، متاحة للمشتركين للعب بدءًا من الشهر المقبل.

يعد إدراج سلسلة "Grand Theft Auto" خطوة مهمة بالنسبة لـ Netflix، حيث كان هذا الامتياز أحد أكثر سلاسل ألعاب الفيديو مبيعًا على الإطلاق. مع شحن أكثر من 405 مليون وحدة حول العالم، استحوذت لعبة "Grand Theft Auto" على اهتمام اللاعبين في جميع أنحاء العالم.

سيحتوي هذا الإصدار الجديد على ثلاثة عناوين: "Grand Theft Auto III - The Definitive Edition"، و"Grand Theft Auto: Vice City - The Definitive Edition"، و"Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition". سيتمكن المشتركون من الاستمتاع بهذه الألعاب على Apple App Store وGoogle Play وداخل تطبيق Netflix للهاتف المحمول نفسه. ومن المثير للاهتمام، أنه على عكس معظم الألعاب الموجودة في مكتبة Netflix، لن يحتاج المشتركون إلى وحدة تحكم لتشغيل هذه الألعاب المحمولة.

بينما يبقى أن نرى ما إذا كانت إضافة عناوين "Grand Theft Auto" ستؤدي إلى زيادة نمو المشتركين في Netflix، تجدر الإشارة إلى أن عملاق البث المباشر قد نجح في الدخول في صناعة الألعاب من قبل. في وقت سابق من هذا العام، أصدرت Netflix فيلم "Sonic Prime Dash"، استنادًا إلى امتياز Sega الأكثر مبيعًا، "Sonic the Hedgehog".

ليس من الواضح ما إذا كانت منصة الهاتف المحمول قد تحد من طريقة اللعب لهذه الإصدارات الجديدة، لكن Netflix أعربت عن جهودها للتوسع لتشمل الأجهزة ذات الشاشات الأكبر. وبدأت الشركة في اختبار الألعاب على شاشات التلفزيون، مما يتطلب من اللاعبين استخدام هواتفهم كوحدات تحكم.

بشكل عام، يستمر دخول Netflix إلى صناعة الألعاب في التطور. على الرغم من أنه قد تكون هناك تحديات وشكوك أولية، إلا أن الشركة تظل متفائلة بشأن القيمة طويلة المدى للألعاب كجزء من عروضها الترفيهية.

الأسئلة الشائعة

1. هل سأحتاج إلى وحدة تحكم لتشغيل ألعاب "Grand Theft Auto" على Netflix؟

لا، بالنسبة لإصدارات الأجهزة المحمولة هذه، لن يحتاج المشتركون إلى وحدة تحكم لتشغيل الألعاب.

2. هل عناوين "Grand Theft Auto" متاحة على جميع منصات الهواتف المحمولة؟

نعم، ستكون الألعاب متاحة على Apple App Store وGoogle Play وضمن تطبيق Netflix للجوال.

3. هل يمكنني ممارسة الألعاب على جهاز بشاشة أكبر؟

بدأت Netflix في اختبار الألعاب على الأجهزة ذات الشاشات الأكبر، مما يسمح للاعبين باستخدام هواتفهم كوحدات تحكم عند اللعب على أجهزة التلفزيون.

4. هل ستجذب إضافة عناوين "Grand Theft Auto" مشتركين جدد في Netflix؟

في حين أنه من غير الواضح ما إذا كانت الإصدارات ستؤدي إلى زيادة في عدد المشتركين الجدد، تأمل Netflix أن يكون لإدراج امتيازات الألعاب الشهيرة صدى لدى المشتركين الحاليين والمحتملين.