Netflix تقدم ثلاثية Grand Theft Auto للمشتركين

سيتمكن أعضاء Netflix قريبًا من الاستمتاع بثلاثية Grand Theft Auto الشهيرة دون أي تكلفة إضافية. بدءًا من 14 ديسمبر 2023، ستكون لعبة Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition متاحة لمشتركي Netflix من خلال متجر Apple App Store ومتجر Google Play وتطبيق Netflix للهاتف المحمول على الأجهزة المتوافقة.

يمكن لعشاق السلسلة الذين يتوقون للتعمق في أحداث Grand Theft Auto III – The Definitive Edition، وGrand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition، وGrand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition، التسجيل مسبقًا اليوم، التأكد من استعدادهم للعب بمجرد توفر الألعاب.

بينما واجه إطلاق Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition عقبات أولية، فقد كرس المطورون جهودهم لمعالجة المشكلات على الفور. تم إصدار العديد من التحديثات لحل الأخطاء وتحسين الأنسجة وتحسين الأداء العام.

في مراجعة حديثة أجرتها IGN، تم وصف الثلاثية بأنها مجموعة من "الكلاسيكيات على الإطلاق"، وإن كانت مع بعض العيوب في عملية إعادة الإتقان. على الرغم من أوجه القصور، تظل الألعاب متعة للجماهير والقادمين الجدد على حد سواء.

بالإضافة إلى وصول ثلاثية Grand Theft Auto، سيجلب شهر ديسمبر المزيد من الإثارة للجماهير، حيث تخطط Netflix لإصدار العرض الأول للعبة Grand Theft Auto 6.

ومع إضافة ألعاب Grand Theft Auto الثلاث المحبوبة، ستتوسع مكتبة ألعاب Netflix لتقدم أكثر من 80 عنوانًا للمشتركين. يمكن الوصول إلى جميع الألعاب الموجودة في المكتبة دون أي إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق أو رسوم إضافية.

أسئلة وأجوبة:

س: متى ستعرض Netflix ثلاثية Grand Theft Auto؟

ج: سيكون متاحًا لأعضاء Netflix في 14 ديسمبر 2023.

س: هل يمكنني التسجيل مسبقًا في الألعاب؟

ج: نعم، يمكنك التسجيل المسبق الآن للتأكد من أنك جاهز للعب بمجرد توفرها.

س: هل تم إصلاح Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition؟

ج: نعم، أصدر المطورون تصحيحات لمعالجة الأخطاء وتحسين الأنسجة وتحسين الأداء.

س: هل ستقدم Netflix لعبة Grand Theft Auto 6؟

ج: نعم، تخطط Netflix لإصدار العرض الترويجي الأول للعبة Grand Theft Auto 6 في ديسمبر.

س: كم عدد الألعاب المتوفرة في مكتبة ألعاب Netflix؟

ج: مع إضافة ثلاثية Grand Theft Auto، ستحتوي مكتبة ألعاب Netflix على أكثر من 80 عنوانًا.

س: هل هناك أي تكاليف أو إعلانات إضافية مقابل ممارسة هذه الألعاب؟

ج: لا، جميع الألعاب الموجودة في مكتبة Netflix متاحة للمشتركين دون أي إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق أو رسوم إضافية.