AMD's Ryzen Threadripper Pro: تحطيم الأرقام القياسية مع قوة رفع تردد التشغيل

لقد كان Ryzen Threadripper Pro 7995WX من AMD يجذب الأنظار بفضل عدد النواة الرائع والأداء القوي. تم تصميم هذا المعالج القوي في الأصل لتعيين سجلات الأداء في وحدات المعالجة المركزية لسطح المكتب ومحطات العمل، وقد حقق هذا الهدف من خلال كسر علامة 100,000 نقطة في معايير Cinebench R23 دون عناء. ومع ذلك، هناك جوهرة مخفية أخرى داخل Ryzen Threadripper Pro: قدرتها الرائعة على رفع تردد التشغيل.

في عرض مذهل لبراعة رفع تردد التشغيل، تمكنت شركة رفع تردد التشغيل الأمريكية المعروفة باسم SAMPSON من دفع جميع نواة Zen 96 البالغ عددها 4 نواة لـ Ryzen Threadripper Pro 7995WX إلى سرعة ساعة مذهلة تبلغ 4.80 جيجا هرتز على اللوحة الأم Asus Pro WS TRX50-Sage WiFi أثناء العمل في AMD مختبرات. يؤدي تحقيق مثل هذا التردد العالي حتمًا إلى زيادة استهلاك الطاقة، حيث تستهلك وحدة المعالجة المركزية الضخمة لمحطة العمل حوالي 1000 واط. من المحتمل أن يكون هذا المستوى من سحب الطاقة أعلى مما قد يعتبره معظم صانعي محطات العمل مقبولاً، ويرجع ذلك أساسًا إلى متطلبات التبريد المكثفة.

يبلغ تردد التشغيل الافتراضي لـ Ryzen Threadripper Pro 7995WX 2.50 جيجا هرتز، مع القدرة على تعزيز نواة واحدة إلى 5.10 جيجا هرتز في ظل ظروف التبريد المثالية. من خلال الوصول إلى سرعة ساعة تبلغ 4.80 جيجا هرتز عبر جميع النوى، حققت وحدة المعالجة المركزية هذه زيادة مذهلة في سرعة التشغيل بنسبة 92%. والجدير بالذكر أن هذا الإنجاز أدى إلى تحطيم أرقام قياسية متعددة في إصدارات مختلفة من معايير Cinebench، وهو ما أكدته شركة AMD نفسها.

على الرغم من أن الأداء في معايير Cinebench كان استثنائيًا، إلا أن المتحمسين والمحترفين على حدٍ سواء لديهم فضول بشأن تأثير مثل هذا رفع تردد التشغيل الهائل على الأداء في المعايير الأخرى. ومع ذلك، تم تحقيق سرعة الساعة البالغة 4.80 جيجا هرتز باستخدام مبرد هواء مجهز بـ IceGiant ProSiphon Elite، والذي يشتمل على أربع مراوح ومبدد حراري ضخم يبلغ وزنه 1440 جرامًا. إن فعالية حل التبريد هذا مثيرة للإعجاب بلا شك، وعلى الرغم من أن مستوى الضوضاء يظل علامة استفهام، فقد أثبت بالتأكيد قدرته على التعامل مع قسوة رفع تردد التشغيل.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو تردد التشغيل الافتراضي لـ AMD's Ryzen Threadripper Pro 7995WX؟

ج: يعمل Ryzen Threadripper Pro 7995WX بتردد 2.50 جيجا هرتز افتراضيًا.

س: ما هو الحد الأقصى لساعة التعزيز لنواة واحدة في Ryzen Threadripper Pro 7995WX؟

ج: في ظل ظروف التبريد المثالية، يمكن أن تصل سرعة نواة واحدة في Ryzen Threadripper Pro 7995WX إلى 5.10 جيجا هرتز.

س: ما هو حل التبريد الذي تم استخدامه لتحقيق سرعة تشغيل تبلغ 4.80 جيجا هرتز؟

ج: تم استخدام مبرد الهواء، وتحديدًا IceGiant ProSiphon Elite المزود بأربع مراوح ومبدد حراري بوزن 1440 جرامًا، لتبريد Ryzen Threadripper Pro 7995WX أثناء عملية رفع تردد التشغيل.