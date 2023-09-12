أبلغ مستخدمو Venmo عن انقطاع الخدمة ومشكلات الدفع

واجه الآلاف من مستخدمي Venmo مؤخرًا مشكلات مع التطبيق، بما في ذلك مشكلات تتعلق بالمدفوعات وتحويلات الأموال. وصلت التقارير عن هذه المشكلات إلى ذروتها حوالي الساعة 10.30:XNUMX صباحًا بالتوقيت الشرقي اليوم، حيث اشتكى العديد من المستخدمين من أن التطبيق لا يعمل بشكل صحيح وأن المدفوعات لا تتم. لم تعالج Venmo المشكلة رسميًا أو تقدم أي تحديثات على وسائل التواصل الاجتماعي.

انتقل المستخدمون إلى منصات مثل Twitter للتعبير عن إحباطهم من Venmo. أفاد بعض الأفراد أن أرصدتهم على التطبيق لا يتم تحديثها، مما يسبب ارتباكًا وقلقًا. اشتكى آخرون من عدم قدرتهم على الوصول إلى أموالهم، مما أدى إلى حدوث مضايقات مثل إضاعة الرحلات إلى المتجر. كان من الصعب الوصول إلى خدمة عملاء Venmo، مما أدى إلى تفاقم الإحباط.

في حين أن عدد التقارير على Downdetector آخذ في الانخفاض، مع بقاء حوالي 400 تقرير في هذا الوقت، يبدو أن المشكلات قد تم حلها بالنسبة لمعظم المستخدمين. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه لم يكن هناك تأكيد أو بيان رسمي من Venmo بخصوص الانقطاع.

تُظهر خريطة انقطاع الخدمة في أمريكا الشمالية المقدمة من Downdetector أن المناطق الأكثر تضرراً منتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، يظهر الرسم البياني الذي يمثل المشكلات التي تم الإبلاغ عنها خلال الساعة الماضية اتجاهًا صعوديًا.

وفي الختام، واجه مستخدمو Venmo اضطرابات في الخدمة، بما في ذلك فشل الدفع وأعطال التطبيق. وقد أعرب الكثيرون عن شكاواهم على منصات مختلفة، طالبين المساعدة والحل. لم تقدم Venmo بعد أي تفسيرات أو تحديثات رسمية بخصوص الوضع.

مصادر:

– Downdetector (الخريطة الحرارية للانقطاع، ومعظم المشاكل المبلغ عنها، والرسم البياني للانقطاع)