تحسينات جديدة في نظام تسجيل نقاط الضعف المشتركة

أحدث إصدار من نظام تسجيل نقاط الضعف الشائعة (CVSS) أدخل تغييرات مهمة لمعالجة المشكلات التي يعاني منها النظام. CVSS هو إطار يستخدم لتقييم خطورة وتأثير الثغرات الأمنية في أنظمة الكمبيوتر.

أحد التحديثات الرئيسية في الإصدار الرابع من CVSS هو إلغاء التركيز على النتيجة الأساسية. في الإصدار السابق، كانت المقاييس الاختيارية متاحة لتخفيف النتيجة الأساسية. ومع ذلك، قدم الإصدار 4 مقاييس إضافية مثل مقاييس التهديد والمقاييس البيئية والمقاييس التكميلية. تهدف هذه المقاييس الجديدة إلى قياس احتمالية استخدام برمجيات إكسبلويت.

علاوة على ذلك، يسمح الإصدار الرابع من CVSS الآن بالحصول على درجات متعددة لثغرة أمنية معينة. بدلاً من الاعتماد فقط على النتيجة الأساسية الأولية، يتم حساب درجة أساسية جديدة لكل برنامج نهائي يستخدم المكتبة الضعيفة. يأخذ هذا الأسلوب في الاعتبار السياق المحدد وتأثير الثغرة الأمنية في سيناريوهات مختلفة.

هناك تحسين ملحوظ آخر وهو زيادة التفاصيل في التسجيل. تتيح إضافة "متطلبات الهجوم" تقييم ما إذا كانت الثغرة الأمنية تعتمد على عوامل أخرى لقابلية الاستغلال. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مقياس تفاعل المستخدم الآن ثلاث حالات: لا شيء، أو سلبي، أو نشط.

كانت استجابة الصناعة للإصدار 4 من CVSS متفائلة بحذر. على الرغم من أنها قد لا تحل كل المشكلات، إلا أنه من المتوقع أن توفر هذه التحديثات تقييمات أكثر دقة ودقة لنقاط الضعف. الأمل هو أن يكون هناك عدد أقل من نقاط الضعف ذات الدرجات المبالغ فيها وفهم أفضل لكيفية الإبلاغ عن CVSS.

أسئلة وأجوبة

ما هو CVSS؟

يرمز CVSS إلى نظام تسجيل نقاط الضعف الشائعة. وهو إطار يستخدم لتقييم مدى خطورة وتأثير الثغرات الأمنية في أنظمة الكمبيوتر.

ما هي التحسينات في CVSS الإصدار 4؟

يقدم الإصدار الرابع من CVSS مقاييس جديدة مثل مقاييس التهديد والمقاييس البيئية والمقاييس التكميلية. كما يسمح أيضًا بالحصول على درجات متعددة لثغرة أمنية معينة ويوفر دقة أكبر في التسجيل.

كيف يعالج الإصدار الرابع من CVSS مشكلات النظام؟

تم تصميم المقاييس الجديدة في الإصدار 4 من CVSS لقياس احتمالية استخدام برمجيات إكسبلويت ولتوفير تقييم أكثر دقة لنقاط الضعف. تأخذ الدرجات المتعددة لثغرة أمنية معينة في الاعتبار السياق المحدد للثغرة الأمنية في سيناريوهات مختلفة. تسمح التفاصيل المتزايدة في التسجيل بفهم أكثر دقة لنقاط الضعف.

مصادر:

– [موقع CVSS](https://www.first.org/cvss/)

– [مواصفات الإصدار 4 من CVSS](https://www.first.org/cvss/specification-document)