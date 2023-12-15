مطعم سانت أوغسطين البيروفي يحصل على مكان في قائمة أفضل 100 مطعم

أحدث مطعم بيروفي صغير في سانت أوغسطين ضجة في عالم الطهي، وحصل على مكان مرغوب فيه في قائمة OpenTable السنوية لأفضل 100 مطعم في أمريكا. حصل مطعم Llama، الواقع في جادة Anastasia، على إشادة أكثر من 2,000 من رواد المطعم، مما أدى إلى إدراجه في القائمة المرموقة.

يقدم مطعم Llama، الذي يملكه ويديره الشيف مارسيل فيزكارا، نكهات بيرو منذ افتتاحه في عام 2016. أراد فيزكارا، الذي هاجر إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد من الزمن، جلب النكهات الغنية لوطنه إلى سانت أوغسطين ، بدمج التأثيرات من مطبخ الإنكا والأوروبي والآسيوي.

يشتهر مطعم Llama بأطباقه اللذيذة مثل Ceviche Clasico وMar Y Tierra (ركوب الأمواج والعشب) وCordero Cusqueno (لحم الضأن المشوي على طراز جبال الأنديز)، ويهدف إلى تقديم ليس مجرد وجبة طعام، بل تجربة لا تُنسى لضيوفه. إن التزام المطعم بالتميز والابتكار في الطهي لم يمر دون أن يلاحظه أحد، حيث ترك رواد المطعم من جميع أنحاء البلاد تقييمات متوهجة.

يصف أحد الضيوف من أورلاندو مطعم Llama بأنه أفضل مطعم زاروه على الإطلاق، حيث تتفوق كل زيارة على الأخرى. وقد أبدى ضيف آخر من سانت لويس إعجابه بتجربته في تناول الطعام، مما يضمن أن العملاء لن يخيبوا أملهم. أعلن الزوار من منطقة نيويورك وفيلادلفيا أن اللاما هي أفضل وجبة تناولوها في سانت أوغسطين، متوقعين زيارتهم القادمة بفارغ الصبر.

وبفضل الجوائز التي يستحقها، أصبحت الأضواء الآن مسلطة على مطعم لاما. في وقت سابق من هذا العام، ظهر المطعم والشيف فيزكارا في حلقة من سلسلة رحلات PBS بعنوان "أماكن حب سامانثا براون". وصفت المضيفة سامانثا براون مفهوم المطعم بأنه مليء بالمغامرة والمرح وقبل كل شيء لذيذ.

ومع ذلك، ونظرًا لعدد المقاعد المحدود الذي يتسع لـ 10 طاولات فقط، فقد يكون تأمين الحجز في مطعم Llama أمرًا صعبًا، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع. لذا تأكد من التخطيط مسبقًا لأمسيتك الخاصة.

يعد تصنيف مطعم Llama ضمن قائمة أفضل 100 مطعم في OpenTable بمثابة شهادة على تجربة الطعام الاستثنائية التي يقدمها. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مطعم رائع حقًا في سانت أوغسطين، فإن اللاما هي وجهة يجب زيارتها.