قم بتنشيط بشرتك باستخدام Ice Roller مقابل 16 دولارًا

إذا كنت تبحث عن طريقة فعالة من حيث التكلفة لإنعاش بشرتك وتجديد شبابها، فلا تبحث سوى عن أداة Ice Roller هذه من Esarora. على غرار بكرات اليشم والكوارتز الوردي، تم تصميم هذه الأداة القابلة للتجميد لتوفير الراحة من البرد والمساعدة في تقليل الألم والتورم. والآن، يمكنك الحصول عليه مقابل 16 دولارًا فقط على أمازون عند تطبيق القسيمة على الصفحة.

ما يميز أسطوانة الثلج هذه هو المقبض القابل للفصل. يمكنك تجميد رأس الأسطوانة المليئة بالجل بدون المقبض، مما يعني أن يديك لن تبرد عندما تعالج وجهك أو أجزاء أخرى من جسمك. رأس الأسطوانة أيضًا أكبر قليلاً من أسطوانة اليشم أو الكوارتز الوردي، مما يسمح لها بتغطية مساحة أكبر من السطح.

لكن الفوائد لا تتوقف عند هذا الحد. لقد وجد العديد من المتسوقين أن أسطوانة الثلج هذه تساعد في علاج الصداع النصفي أيضًا. وهذه ميزة ذات قيمة خاصة لمرضى الصداع النصفي الذين يبحثون باستمرار عن راحة سريعة. وصفه أحد العملاء بأنه "المنقذ" وأشاد بفعاليته في توفير أحاسيس التبريد والشفاء.

لقد أعطى أكثر من 17,000 متسوق على أمازون أسطوانة الثلج هذه تصنيف خمس نجوم، مما يسلط الضوء على تنوعها وقدرتها على تهدئة مشاكل البشرة المختلفة. استخدمه البعض لتقليل انتفاخ العين، واستخدمه آخرون لتخفيف صداع التوتر وآلام الجيوب الأنفية، حتى أن أحد المتسوقين استخدمه للمساعدة في عملية الشفاء بعد الإصابة. المراجعات الإيجابية تستمر وتطول.

إذا كنت مستعدة لمنح بشرتك العلاج الذي تستحقه، فتأكدي من إضافة أسطوانة الثلج هذه إلى روتين جمالك. لا تنس تطبيق القسيمة الموجودة على الصفحة للحصول على خصم إضافي قدره 3 دولارات. مع الشحن المجاني المتاح لأعضاء Amazon Prime والتجربة المجانية لمدة 30 يومًا لغير الأعضاء، ليس هناك سبب للانتظار. احصل على أسطوانة الثلج الخاصة بك اليوم واستمتع بتجربة فوائد تجديد الشباب بنفسك.