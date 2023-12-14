كيفية الاستمتاع بمشروبات الأعياد دون الشعور بالذنب

خلال موسم العطلات، من السهل استهلاك سعرات حرارية أكثر من المعتاد، مما يؤدي إلى زيادة الوزن. وجدت إحدى الدراسات أن المواطن الأسترالي العادي يستهلك 500 سعرة حرارية إضافية يوميًا خلال هذا الوقت، مما قد يؤدي إلى زيادة رطل واحد من الوزن بعد أربعة أيام فقط. في حين أن الانغماس في ولائم عيد الميلاد أمر متوقع، إلا أن حفلات العمل تعد سببًا رئيسيًا آخر في تناول السعرات الحرارية الإضافية. تظهر الأبحاث أن متوسط ​​الحضور يستهلك 4941 سعرة حرارية في أحداث العمل هذه.

إذا كنت تتطلع إلى اتخاذ خيارات صحية بينما لا تزال تستمتع بوقتك خلال موسم الأعياد، فهناك مقايضات بسيطة يمكنك إجراؤها للحفاظ على عدد السعرات الحرارية لديك تحت السيطرة. تقترح اختصاصية التغذية تيري آن نونس المقيمة في المملكة المتحدة ستة مقايضات للكحول يمكن أن تساعدك على المشاركة في الاحتفالات دون الشعور بالذنب.

بدلًا من تناول شاي لونج آيلاند المثلج المليء بالسعرات الحرارية، جرب مشروب ماري الدموية. يمكن أن يحتوي شاي لونغ آيلاند المثلج على سعرات حرارية أكثر من بيج ماك، لذا فإن اختيار كوكتيل صحي مثل ماري الدموية مع عصير الطماطم والطبقة من الكرفس يمكن أن يقلل بشكل كبير من السعرات الحرارية.

استبدل نصف لتر من البيرة بزجاجة من البيرة. تحتوي مكاييل البيرة على سعرات حرارية أكثر من الزجاجات، لذا فإن اختيار الأخيرة يمكن أن يساعد في إدارة الوزن.

استبدل الجين والمنشط العادي بالجين والمنشط النحيف. إن اختيار بديل خالي من السكر يقلل من تناول السعرات الحرارية دون التضحية بالطعم.

استبدل كأسًا كبيرًا من النبيذ ببروسيكو. يحتوي البروسيكو على سعرات حرارية أقل من النبيذ، مما يجعله بديلاً أخف وشمبانياً.

بدلا من النبيذ الحلوى، حاول كوب من شيري. يحتوي الشيري على سعرات حرارية أقل بكثير من نبيذ الحلوى، مما يجعله بديلاً مناسبًا.

اختر الفودكا بدلًا من الويسكي. تحتوي الفودكا على سعرات حرارية أقل من الويسكي، كما أن خلطها مع الصودا منخفضة السعرات الحرارية والليمون الطازج يمكن أن يقلل من تناول السعرات الحرارية.

من خلال إجراء هذه المقايضة البسيطة، يمكنك الاستمتاع بمشروبات الأعياد دون الشعور بالذنب بسبب السعرات الحرارية الزائدة. تذكر أن تشرب باعتدال وأن تعطي الأولوية لصحتك خلال موسم العطلات.