تطلق FiiO KB3: لوحة مفاتيح مزودة بمحول رقمي تناظري (DAC) مدمج ومضخم صوت لسماعة الرأس

كشفت FiiO، العلامة التجارية السمعية الشهيرة، عن أحدث ابتكاراتها: KB3، وهي لوحة مفاتيح ميكانيكية مزودة بمحول رقمي إلى تناظري (DAC) ومضخم صوت لسماعات الرأس. يهدف KB3 إلى تزويد المستخدمين بتجربة صوتية فائقة مقارنة بمقابس سماعات الرأس التقليدية مقاس 3.5 ملم الموجودة في أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

من خلال دمج DAC ومضخم صوت سماعة الرأس مباشرة في لوحة المفاتيح، تلغي FiiO الحاجة إلى أجهزة منفصلة تشوش مساحة العمل. وهذا يعني عدم وجود المزيد من كابلات سماعات الرأس المتشابكة أو أجهزة DAC ومكبرات الصوت الخارجية الإضافية. بفضل خبرة FiiO في مجال تكنولوجيا الصوت، يعد KB3 بأداء صوتي عالي الجودة.

المواصفات الصوتية لـ KB3 مثيرة للإعجاب. ويتميز بمحولات صوتية رقمية مزدوجة Cirrus Logic CS43131، تدعم ما يصل إلى 32 بت/384 كيلو هرتز وتنسيقات الصوت DSD256. بالإضافة إلى مقبس سماعة الرأس القياسي مقاس 3.5 ملم، توفر لوحة المفاتيح أيضًا مخرجًا متوازنًا مقاس 4.4 ملم، مما يوفر المزيد من الخيارات للاتصال الصوتي. وفقًا لـ Tom's Hardware، فإن الإمكانيات الصوتية لمضخم سماعة الرأس KB3 المنافس لـ FiiO والذي تبلغ تكلفته 80 دولارًا KA13.

تتميز لوحة المفاتيح نفسها بميزات استثنائية بالإضافة إلى براعتها الصوتية. إنه مثبت على حشية ويتميز بمفاتيح قابلة للتبديل السريع، مما يسمح باستبدال المفتاح بسهولة دون لحام. يتوافق KB3 مع أنظمة Mac وWindows ويدعم إضاءة RGB. كما أنه يدعم برنامج التكوين الشهير VIA، مما يعزز خيارات التخصيص. ويزيد التصميم المدمج بنسبة 75%، الذي يشبه لوحات مفاتيح الكمبيوتر المحمول، من جاذبيته. بالإضافة إلى ذلك، يوجد قرص التحكم في مستوى الصوت بشكل ملائم في الزاوية العلوية اليمنى من لوحة المفاتيح.

في حين أن دمج مقبس سماعة الرأس في لوحة المفاتيح ليس أمرًا جديدًا تمامًا، فإن نهج FiiO يعالج المشكلات المحتملة المتعلقة بالتداخل الصوتي باستخدام DAC مدمج لتحويل إشارة الصوت الرقمية من الكمبيوتر. يشبه هذا الأسلوب لوحة Moondrop Dash، وهي لوحة مفاتيح حديثة أخرى مزودة بمقبس سماعة رأس مدمج.

KB3 متاح للشراء على AliExpress. يمكن للعملاء الاختيار بين خيار مجردة بدون مفاتيح أو أغطية مفاتيح مقابل 129.99 دولارًا أو نموذجًا مُجمَّعًا بالكامل مقابل 149.99 دولارًا. تقدم FiiO أيضًا إصدارًا لاسلكيًا من لوحة المفاتيح بسعر 129.99 دولارًا للنموذج المُجمَّع بالكامل، لكن هذا البديل يفتقر إلى ميزات الصوت المبتكرة الموجودة في الإصدار السلكي.

أسئلة وأجوبة:

1. ما الذي يجعل FiiO KB3 فريدًا؟

تتميز FiiO KB3 بتكاملها مع DAC ومضخم صوت سماعة الرأس، مما يوفر جودة صوت محسنة مقارنة بمقابس سماعات الرأس القياسية مقاس 3.5 ملم.

2. ما هي المواصفات الصوتية لـ KB3؟

يتميز KB3 بمحولات صوتية مزدوجة Cirrus Logic CS43131 DAC، تدعم ما يصل إلى 32 بت/384 كيلو هرتز وتنسيقات الصوت DSD256.

3. هل يمكن تخصيص KB3؟

نعم، يدعم KB3 إضاءة RGB ومتوافق مع برنامج التكوين VIA الشهير، مما يسمح بخيارات التخصيص.

4. هل يتوفر KB3 كلوحة مفاتيح لاسلكية؟

نعم، تقدم FiiO إصدارًا لاسلكيًا من KB3، لكنه لا يتضمن ميزات الصوت المبتكرة الموجودة في الإصدار السلكي.