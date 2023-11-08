النموذج الثوري Half11: تطور حديث في سباقات التحمل

أحدثت شركة Oil Stain Lab ضجة كبيرة من خلال نموذجها المبتكر Half11، وهو متسابق قانوني في الشوارع يشيد بالعصر الذهبي لسباقات التحمل. يبلغ سعر هذه السيارة الفريدة 600,000 ألف دولار، وهي تجمع بين أفضل ما في الهندسة الحديثة والتصميم الذي يذكرنا بآلات السرعة الشهيرة في الستينيات.

على عكس منافسيها في لومان، لم تشارك سيارة Half11 مطلقًا في هذا الحدث المرموق، ولم تكن مؤهلة للقيام بذلك على الإطلاق. ومع ذلك، فإن تصميمها المكشوف المذهل ومكوناتها التي لا تشوبها شائبة مستوحاة من مجموعة متنوعة من السيارات الكلاسيكية. بدلاً من تكرار نموذج معين، تلتقط Half11 جوهر المركبات الأسطورية بينما تجسد هويتها المميزة.

صُنعت Half11 على يد الأيدي الماهرة لمؤسسي وأخوي Oil Stain Lab، إيليا ونيكيتا بريدان، وتتميز بجسم من الألومنيوم مصنوع يدويًا يستقر على إطار فولاذي أنبوبي مخصص صممه جو سكاربو. يمكن للمتحمسين اكتشاف آثار سيارة بورشه 911 المحبوبة في أنفها ومصابيحها الأمامية ورفارفها، والتي ربما أثرت على اسمها. هناك شيء واحد مؤكد – هذا المتسابق ينضح بجاذبية لا يمكن إنكارها.

تحت غطاء المحرك، يتم دفع نموذج Half11 بواسطة محرك Chevy LS V-8 قوي مثبت في المنتصف، ومقترن بناقل حركة يدوي بست سرعات مصدره 996 GT911 من جيل 2. مع قوة 650 حصانًا و650 رطلًا من عزم الدوران، يمكن لـ Half11 الركض من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 2.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 200 ميل في الساعة. يتم تضخيم أرقام الأداء المذهلة هذه من خلال هيكل السيارة خفيف الوزن، حيث يبلغ وزنها 1,850 رطلاً فقط.

لتعزيز قدراتها في السباق، تأتي Half11 مجهزة بمجموعة من بقع السباق، مما يوفر تجربة قيادة مثيرة تذكرنا بسيارتي فيراري 330 P4 وفورد GT40 الشهيرتين. في حين ينبغي أن تؤخذ إحصاءات الأداء المطالب بها مع حبة الملح، فإن إمكانات هذه الآلة لا يمكن إنكارها.

لا يقدم ملعب الأرسنال، حيث يتم عرض Half11 للبيع، مجرد مثال واحد. ينوي Oil Stain Lab إنتاج 25 وحدة فقط، وذلك تكريمًا لقواعد التجانس القديمة الخاصة بالاتحاد الدولي للسيارات. يضمن هذا الإنتاج المحدود التفرد للعشاق المحظوظين الذين يتوقون إلى تذوق الماضي مع لمسة مستقبلية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو سعر النموذج Half11؟

ج: يبلغ سعر النموذج الأولي Half11 600,000 دولار.

س: كم عدد الوحدات التي سيتم إنتاجها من النموذج الأولي Half11؟

ج: يخطط Oil Stain Lab لبناء 25 نموذجًا فقط من النموذج الأولي Half11.

س: ما هو مصدر المحرك وناقل الحركة في النموذج Half11؟

ج: يتميز الطراز Half11 Prototype بمحرك Chevy LS V-8 مثبت في المنتصف ومتصل بناقل حركة يدوي بست سرعات من الجيل 996 من طراز 911 GT2.

س: ما مقدار الطاقة التي ينتجها النموذج Half11؟

ج: يولد النموذج Half11 قوة 650 حصانًا و650 رطلًا من عزم الدوران.

س: ما هو التسارع المقدر والسرعة القصوى للنموذج Half11؟

ج: يمكن لنموذج Half11 التسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 2.5 ثانية وتبلغ سرعته القصوى 200 ميلاً في الساعة.