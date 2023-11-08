النموذج الأولي لـ Oil Stain Lab Half11: يجسد التصميم الكلاسيكي والقوة

كشفت شركة Oil Stain Lab عن نموذجها المذهل Half11، وهي سيارة سباق قانونية للشوارع تجسد جوهر التصميم الكلاسيكي والقوة الجامحة. تتميز هذه السيارة الرائعة، التي يبلغ سعرها 600,000 ألف دولار، بتصميم مكشوف جذاب يشيد بآلات السرعة الشهيرة من الستينيات.

على عكس سيارات السباق التقليدية، لم تشارك سيارة Half11 Prototype مطلقًا في سباق لومان المرموق، ولم تكن مؤهلة للقيام بذلك. ومع ذلك، فإن هذا لا يقلل من جاذبيتها أو أدائها. صُنعت هذه التحفة الفنية من قبل المؤسسين والأخوة الموهوبين لشركة Oil Stain Lab، إيليا ونيكيتا بريدان، وتتميز بجسم مصنوع يدويًا من الألومنيوم مصنوع خصيصًا على إطار فولاذي أنبوبي مخصص بواسطة جو سكاربو من Scarbo Performance.

في حين أن نموذج Half11 لا يستمد الإلهام من سيارة معينة، فإن عشاق السيارات سيتعرفون بلا شك على تلميحات من سيارة بورش 911 المحبوبة في مقدمتها ومصابيحها الأمامية ورفارفها، مما يساهم بذكاء في اسمها المميز. لا يمكن إنكار أن سيارة السباق هذه تنضح بالجمال والسحر الخالد.

يوجد تحت واجهتها الأنيقة محرك Chevy LS V8 قوي مثبت في المنتصف، ومقترن بناقل حركة يدوي بست سرعات مصدره جيل 996 من طراز 911 GT2. بفضل مجموعة نقل الحركة الرائعة التي توفر قوة 650 حصانًا و650 قدمًا/رطلًا من عزم الدوران، يمكن لنموذج Half11 التسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 200 ميل في الساعة. هذه الأرقام الاستثنائية، على الرغم من ادعائها، تبدو قابلة للتحقيق تمامًا بالنظر إلى بنية السيارة خفيفة الوزن، حيث يصل وزنها إلى 1,850 رطلاً فقط.

لتعزيز قدراتها على المسار الصحيح، يأتي نموذج Half11 مزودًا ببقع السباق، مما يوفر تجربة قيادة مثيرة تذكرنا بالسيارات الأسطورية التي كانت تزين حلبة لومان، مثل فيراري 330 P4 وفورد GT40.

في حين تم تحديد سعر العرض الأولي عند 600,000 دولار، فإن Oil Stain Lab لديه خطط طموحة لإنتاج مجموعة محدودة من 25 نموذجًا فقط. ويتماشى هذا الإنتاج الحصري مع قواعد التجانس السابقة التي وضعها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، مما يعزز مكانة نموذج Half11 كرمز للحنين إلى الماضي والابتكار في عالم السيارات.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو سعر النموذج الأولي لمختبر Oil Stain Lab Half11؟

ج: النموذج الأولي Half11 مُدرج بسعر 600,000 دولار.

س: كم عدد الأمثلة على نموذج Half11 الذي سيتم إنتاجه؟

ج: يخطط Oil Stain Lab لإنتاج 25 نموذجًا فقط من هذه السيارة الرائعة.

س: ما هو نظام نقل الحركة للنموذج Half11؟

ج: يتم تشغيل النموذج Half11 بواسطة محرك Chevy LS V-8 المثبت في المنتصف، والذي يوفر قوة 650 حصانًا و650 قدمًا/رطلًا من عزم الدوران.

س: ما هو التسارع المقدر والسرعة القصوى للنموذج Half11؟

ج: يمكن للمركبة أن تتسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 2.5 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 200 ميلاً في الساعة.

س: هل يذكرنا نموذج Half11 بأي سيارات كلاسيكية؟

ج: على الرغم من أن نموذج Half11 لا يعتمد بشكل مباشر على مركبة واحدة، إلا أنه يتميز بعناصر تصميم تستحضر سيارة بورشه 911 الشهيرة.