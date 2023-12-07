بحر سالتون: كنز مخفي من الليثيوم

كشفت دراسة حديثة أجرتها وزارة الطاقة الأمريكية عن اكتشاف رائع مخبأ تحت سطح بحر سالتون في صحراء كاليفورنيا الجنوبية. على الرغم من أن هذه الوجهة السياحية الشهيرة قد تم إغفالها إلى حد كبير في السنوات الأخيرة، إلا أنها قد تحمل المفتاح لحمى الذهب القادمة في كاليفورنيا، والتي تتضمن هذه المرة الليثيوم.

الليثيوم، المعروف باسم "الذهب الأبيض"، هو عنصر حيوي في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية ومجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية. تشير الدراسة التي أجراها محللون من جامعة كاليفورنيا، بيركلي، إلى أن بحر سالتون يضم واحدًا من أكبر رواسب الليثيوم الملحية في العالم، مع إمكانية توفير ما يكفي من الليثيوم لحوالي 375 مليون سيارة كهربائية.

ومن خلال قياس تركيزات الليثيوم في الصخور المحيطة ببحر سالتون وتطوير نماذج الكمبيوتر، يقدر الباحثون أن المنطقة يمكن أن تنتج أكثر من 3,400 كيلو طن من الليثيوم على مدى العقود الثلاثة المقبلة. ويبشر هذا الحجم الكبير بتنشيط الاقتصاد المحلي، لا سيما في منطقة يعيش فيها 21% من السكان حاليا في فقر.

وفي حين عرف الخبراء منذ فترة طويلة أن بحر سالتون يحتوي على الليثيوم، فإن التقدير الحكومي الأخير يوفر فهماً أكثر واقعية لإمكانات المورد. تفتح هذه المعرفة المكتشفة حديثًا فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لتطوير صناعة الليثيوم المحلية، وتعزيز النمو الاقتصادي وتوليد الطاقة النظيفة.

واجه بحر سالتون نفسه العديد من التحديات على مر السنين. تشكلت البحيرة في عام 1905 عندما اخترقت مياه الفيضانات المحولة في نهر كولورادو قناة للري، واعتمدت على جريان الري للحفاظ على مستويات المياه. ومع ذلك، فقد أدى ذلك إلى زيادة الملوحة، مما يؤثر سلبًا على النظام البيئي المحلي ويعرض الأسماك والحياة البرية للخطر.

بالإضافة إلى المخاوف البيئية، فإن بحر سالتون ملوث بشدة أيضًا. اكتشف باحثون من جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد أن البحيرة فقدت ثلث مياهها على مدار الـ 25 عامًا الماضية، تاركة وراءها قاع بحيرة جافًا مغطى بالمياه السامة. ويشكل الغبار الناتج مشاكل في الجهاز التنفسي للسكان القريبين.

إن إمكانات صناعة الليثيوم المزدهرة داخل بحر سالتون توفر بصيص أمل للمنطقة. ومن خلال الاستفادة من الابتكار الأمريكي والاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة، تتمتع كاليفورنيا بفرصة قيادة الطريق في ثورة الطاقة النظيفة، وخلق فرص العمل، وتعزيز سلسلة التوريد المحلية، وتعزيز أمن الطاقة الوطني. يمكن أن يكون الذهب الأبيض الموجود في بحر سالتون هو المحفز الذي يدفع هذه التطورات، ويبث حياة جديدة في منطقة كانت منسية.