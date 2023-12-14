مرحبًا! بنغلاديش: استكشاف النكهات النابضة بالحياة للمطبخ البنغلاديشي

ملخص: خطوة إلى مرحبا! بنجلاديش، أحد مطاعم لونج آيلاند سيتي، لتجربة الأطباق الفريدة واللذيذة من المطبخ البنجلاديشي. يقدم هذا المطعم المملوك من قبل Tozammel Tanzil ووالدته شاهارا خان، قائمة متنوعة تعرض النكهات المميزة وتراث الطهي في بنغلاديش. من الوجبات الخفيفة الساخنة مثل السمبوسة وكباب الكيما إلى الأطباق اللذيذة الموضوعة على طاولة البخار، مرحبًا! توفر بنغلاديش تجربة طعام لا مثيل لها.

عند دخولك المطعم، سيتم الترحيب بك بالعلامة الخضراء والبرتقالية المذهلة التي تزين واجهة المتجر. وفي الداخل، تمتلئ الرفوف بالوجبات الخفيفة الساخنة الشهية، التي ستجذبك برائحتها. تتميز طاولات البخار، الموضوعة على قاعدة جميلة من بلاط الفسيفساء، بأكثر من عشرين طبقًا مذهلاً من المؤكد أنها ستأسر ذوقك. من بهوتات الخضار إلى الأطباق الرئيسية مثل لحم البقر كالا بهونا والدجاج المشوي، مرحبًا! تقدم بنغلاديش مجموعة واسعة من الخيارات لكل الأذواق.

أحد أبرز المطبخ البنغلاديشي هو استخدام زيت الخردل. يشتهر هذا المكون بلونه الأصفر اللامع ونكهته اللاذعة، وهو يضيف عمقًا فريدًا من المذاق إلى الأطباق. تعتبر البورتاس، وهي هريسة نباتية خشنة، مثالاً ممتازًا لكيفية استخدام زيت الخردل في الطبخ البنغلاديشي. تقدم هذه البورتا في درجة حرارة الغرفة، وتوفر تباينًا منعشًا مع الأطباق الرئيسية.

بينما يمكنك إنشاء طبقك الخاص من طاولة البخار، مرحبًا! تقدم بنجلاديش أيضًا أطباقًا فردية مع مرافقات مثل الأرز الأبيض العادي والبولاو وبرياني الدجاج. لا تفوت تجربة التيهاري، وهو طبق أرز لذيذ مصنوع من أرز كاليجييرا ولحم البقر والكركم وزيت الخردل. إنه يشبه البرياني ولكنه يقدم لمسة فريدة خاصة به.

إذا كنت من محبي اللحوم، فلا بد من تجربة لحم البقر كالا بهونا. هذا اللحم البقري المركز داكن اللون وطري، مع نكهات الماسالا والزنجبيل والثوم المملوءة بعمق في كل قطعة. طبق آخر لا ينبغي تفويته هو الدجاج المشوي، الذي يتميز بساق وفخذ طرية مغطاة بالبصل المكرمل.

مرحبًا! بنغلاديش ليست مجرد مطعم، ولكنها بوابة للنكهات النابضة بالحياة والمتنوعة للمطبخ البنغلاديشي. لذا توجه إلى لونج آيلاند سيتي وانطلق في رحلة طهي ستجعلك تتوق إلى المزيد.