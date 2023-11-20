شاشة ألعاب LED صغيرة جديدة من AOC: جودة لا تقبل المنافسة بسعر لا يهزم

هل تبحث عن شاشة Mini LED رفيعة المستوى وبسعر مناسب؟ لا مزيد من البحث. أطلقت شركة AOC للتو أحدث شاشات الألعاب الخاصة بها، Q27G3XMN، وقد اجتاحت السوق بالفعل. بسعر 249.99 دولارًا فقط على Amazon، توفر هذه الشاشة مقاس 27 بوصة بدقة 1440 بكسل قيمة استثنائية مقابل المال.

ما يميز Q27G3XMN عن منافسيه هو تقنية الإضاءة الخلفية Mini LED. على عكس شاشات LCD التقليدية، تستخدم شاشات Mini LED مصابيح LED أصغر ومعبأة بكثافة أكبر، مما يؤدي إلى سطوع فائق ومستويات سوداء. في الواقع، تنافس شاشة Mini LED من AOC جودة الصورة لشاشات OLED، المشهورة بأدائها البصري الذي لا يهزم.

تتميز شاشة Q1000G27XMN بشهادة DisplayHDR 3، وتضم 336 منطقة تعتيم فردية مذهلة. ويمكن معالجة هذه المناطق للحصول على درجات لون أسود كثيفة، مما يسمح بمحتوى نطاق ديناميكي عالٍ مذهل. علاوة على ذلك، تأكدت شركة AOC من أن الشاشة تغطي 134% من التدرج اللوني sRGB، مما يوفر ألوانًا نابضة بالحياة ودقيقة بمجرد إخراجها من الصندوق بفضل معايرة الألوان في المصنع.

سوف يسعد اللاعبون بالمواصفات الرائعة لجهاز Q27G3XMN. بفضل معدل تحديث سريع للغاية يبلغ 180 هرتز، وتقنية المزامنة التكيفية (على الرغم من عدم ذكر FreeSync صراحةً)، ووضع Low Input Lag Mode الخاص بـ AOC، تلبي هذه الشاشة جميع توقعات اللاعبين التنافسيين. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم معدل تحديث أقل يبلغ 120 هرتز، مما يجعله مثاليًا لألعاب وحدة التحكم على أحدث وحدات تحكم Sony وMicrosoft.

بالنظر إلى المواصفات وتقنية Mini LED المتطورة، قد تتوقع أن يحمل Q27G3XMN سعرًا باهظًا. ومع ذلك، واستنادًا إلى أبحاثنا، فإن شاشة AOC تتميز بأسعار معقولة بشكل ملحوظ مقارنة بمنافسيها. على الرغم من أننا لم نتمكن من العثور على سعر التجزئة المقترح من قبل الشركة المصنعة في الولايات المتحدة، إلا أن المصادر تشير إلى أنه يبلغ حوالي 400 دولار. مع السعر الترويجي الحالي البالغ 249.99 دولارًا، ليس هناك شك في أن هذه الشاشة تقدم قيمة استثنائية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي تقنية Mini LED؟

ج: تستخدم تقنية Mini LED مصابيح LED أصغر وأكثر كثافة في نظام الإضاءة الخلفية للشاشة، مما يؤدي إلى تحسين السطوع ومستويات اللون الأسود.

س: ما هي شهادة DisplayHDR 1000؟

ج: تعد شهادة DisplayHDR 1000 معيارًا عاليًا لشاشات العرض التي تؤكد قدرتها على إنتاج محتوى مذهل بنطاق ديناميكي عالٍ مع تباين ودقة ألوان ممتازة.

س: هل يدعم AOC Q27G3XMN FreeSync؟

ج: على الرغم من عدم ذكر ذلك صراحةً، تتميز الشاشة بتقنية المزامنة التكيفية، المتوافقة مع FreeSync.

س: هل Q27G3XMN مناسب لألعاب الكونسول؟

ج: نعم، تدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يجعلها مثالية للألعاب على أحدث وحدات تحكم Sony وMicrosoft.