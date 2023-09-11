تطلق ThinkMarkets تطبيق ThinkPortal الجديد للمتداولين

كشفت ThinkMarkets، الشركة الرائدة في مجال توفير التداول متعدد الأصول، مؤخرًا عن تطبيق ThinkPortal، وهو تطبيق للهاتف المحمول يوفر للمتداولين القدرة على إدارة حساباتهم بسهولة من أجهزتهم المحمولة. تم تطوير التطبيق لتبسيط وتعزيز تجربة المستخدم، مما يوفر للمتداولين أثناء التنقل طريقة بسيطة وفعالة للتعامل مع حسابات متعددة من خلال تطبيق واحد.

باستخدام تطبيق ThinkPortal، يمكن للمستخدمين الوصول إلى نظرة عامة شاملة لحساباتهم، بما في ذلك تفاصيل مثل الرصيد والهامش ومستوى الهامش والرافعة المالية والصفقات المفتوحة والمغلقة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح التطبيق للمستخدمين تمويل حساباتهم بسهولة باستخدام طرق دفع مختلفة، بما في ذلك بطاقات الائتمان/الخصم والعملات المشفرة ومقدمي خدمات الدفع المحليين.

كما يبقي التطبيق المستخدمين على اطلاع دائم بأحداث السوق من خلال التقويم الاقتصادي العالمي وإشارات التداول اليومية من Signal Centre، شريك ThinkMarkets. من خلال تزويد المتداولين بهذه الأدوات، يهدف التطبيق إلى تزويد العملاء بميزات متقدمة يمكنها تحسين تجربة التداول الخاصة بهم.

أعرب نعمان أنيس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ThinkMarkets، عن التزام الشركة بتقديم أدوات وميزات متقدمة لعملائها. هذا التفاني في التحسين يدفع ThinkMarkets إلى الاستثمار في المنتجات المتطورة التي تعزز تجربة المستخدم. ويعتبر تطبيق ThinkPortal علامة فارقة أخرى في هذا المسعى، حيث أنه يوفر للعملاء قدرًا أكبر من التحكم والمرونة في أنشطة التداول الخاصة بهم.

يتوفر تطبيق ThinkPortal على App Store لمستخدمي iOS وعلى Google Play لمستخدمي Android. يمكن للعملاء الحاليين الذين لديهم حسابات ThinkTrader وMT4/MT5 وPAMM و/أو ThinkCopy تنزيل حساباتهم الحالية وتسجيل الدخول إليها للوصول إلى تطبيق ThinkPortal. يمكن للمتداولين الذين ليس لديهم حساب في ThinkMarkets أيضًا فتح حساب مباشرةً من خلال التطبيق.

ThinkMarkets هي شركة وساطة عالمية عبر الإنترنت، تأسست في عام 2010، وتوفر للعملاء وصولاً سريعًا وسهلاً إلى أكثر من 4,000 أداة لعقود الفروقات عبر مجموعة من الأصول، بما في ذلك العملات الأجنبية والمؤشرات والسلع والأسهم. من خلال مكاتبها في لندن وملبورن وطوكيو، ومراكزها في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وجنوب أفريقيا، تعمل ThinkMarkets من خلال العديد من التراخيص المالية حول العالم. وتشتهر الشركة بمنصات التداول المعترف بها في الصناعة، مثل منصة ThinkTrader الحائزة على جوائز.

مصادر:

– موقع ثينكماركيتس