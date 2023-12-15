أنشطة ممتعة لأخذ استراحة من ذروة العطلة

ملخص: وسط ذروة العطلة، خذ لحظة للاسترخاء والاستمتاع ببعض الأنشطة الترفيهية التي تحدث في ليكلاند والمجتمعات المحيطة بها. من جمع التبرعات الفنية إلى مسيرات وأسواق عيد الميلاد، هناك شيء يستمتع به الجميع هذا الموسم.

وعاء داهية 2023: ليلة من الفن والأفلام والأزياء

تستضيف شركة CORE Wealth Advisors Inc. Artful Bowl 2023، وهو حفل سنوي لجمع التبرعات لـ Platform Art، وهي منظمة فنون ثقافية غير ربحية. انضم إلى الحدث في منزل توم وباولا ميمز يوم السبت الساعة 6:30 مساءً واستمتع بليلة مليئة بالفن والأفلام والأزياء والصوت والأداء. التذاكر متاحة بنقاط أسعار مختلفة، تبدأ من 150 دولارًا للأفراد. لمزيد من المعلومات وشراء التذاكر، قم بزيارة https://www.platformart.org.

موكب عيد الميلاد في ليكلاند: عيد الميلاد في كاندي لاند

تقدم لكم رابطة الناشئين في منطقة ليكلاند الكبرى ومدينة ليكلاند عرض عيد الميلاد السنوي يوم الخميس. وسيتبع العرض حلقة معدلة في وسط مدينة ليكلاند هذا العام، باستثناء بحيرة ميرور بسبب أعمال البناء. تبدأ الاحتفالات في الساعة 7 مساءً بالألعاب النارية فوق بحيرة ميرور، يليها العرض. سيكون لبابا نويل والسيدة كلوز ظهور خاص. للحصول على التفاصيل، تفضل بزيارة www.lakelandgov.net/departments/communications/christmas-parade أو أرسل بريدًا إلكترونيًا [البريد الإلكتروني محمي].

سوق Jingle Mingle Christmas: تسوق محليًا في مركز تمويل RP

تقدم شركة Babes Doing Business، المضيفة للشركات المملوكة للنساء في وسط فلوريدا، سوق Jingle Mingle Christmas Market في مركز تمويل RP في ليكلاند. قم بزيارة هذا السوق المنبثق يوم الأحد من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا واستكشف أكثر من 80 بائعًا يبيعون مجموعة متنوعة من الهدايا، بدءًا من البوتيكات إلى الشموع إلى الأعمال الخشبية، مما يساعدك على إكمال قائمة عيد الميلاد الخاصة بك. القبول ومواقف السيارات مجانا. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.rpfundingcenter.com أو اتصل بالرقم 863-834-8100.

الثنائي Knotty G: أداء أمريكانا الروحي

استمتع بأداء حي مجاني لـ The Knotty G's Duo في Swan Brewing في ليكلاند يوم الأحد. سيجلب الثنائي هذا في آشفيل بولاية نورث كارولينا موسيقى أمريكانا المفعمة بالحيوية من الساعة 2 إلى الساعة 6 مساءً، وتوقع مزيجًا من الألحان المبهجة والقصائد البطيئة وحتى بعض الأغنيات المألوفة. لمزيد من التفاصيل، قم بزيارة www.facebook.com/swanbrewingco/ أو اتصل بالرقم 863-703-0472.

حفلة عيد الميلاد لفرقة ليكلاند الموسيقية

تقدم فرقة ليكلاند للحفلات الموسيقية، بقيادة فيك لارسن، حفلًا موسيقيًا مجانيًا مخصصًا للعطلات في قاعة برانسكومب بكلية فلوريدا الجنوبية يوم الأحد من الساعة 2 إلى الساعة 3:30 مساءً. استمتع بالموسيقى التي تؤديها هذه الفرقة الموهوبة التطوعية، مما يجلب الترفيه إلى ليكلاند ومدنها. المجتمعات المحيطة. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.lakelandconcertband.org أو اتصل بالرقم 813-716-2577.