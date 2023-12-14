تآكل الشاطئ يهدد الممتلكات في البلدة العليا

أدى التآكل الساحلي في الطرف الشمالي من قسم ستراثمير في بلدة أبر إلى وضع رهيب للسكان وأصحاب العقارات. لقد اختفت الآن المنحدرات شديدة الانحدار التي تآكلت في الكثبان الرملية في المنطقة تمامًا. وللحماية من زحف البحر، تم تركيب جدار من الصخور منذ أكثر من عقد من الزمن، ولكن مع التآكل، أصبحت هذه الصخور الآن بمثابة الحاجز الوحيد بين المياه والطرق والمنازل في الطرف الشمالي.

ووصف تيد كينغستون، المقيم منذ فترة طويلة، الحالة الحالية بأنها “سيئة للغاية”، على الرغم من أنها ليست الأسوأ التي شهدها. في عام 2008، أدى التآكل إلى إتلاف الهياكل وشكل تهديدًا للحاجز الفولاذي الذي تم تركيبه مؤخرًا. يمتد التآكل إلى ما هو أبعد من الطرف الشمالي، مع كتل متعددة من الكثبان الرملية والشواطئ المتآكلة.

ولمعالجة هذه المشكلة، منح سلاح المهندسين بالجيش عقدًا بقيمة 33.7 مليون دولار لشركة Great Lakes Dredge and Dock of Illinois لمشروع تجديد الشاطئ في أوشن سيتي وستراثمير وسي آيل سيتي. سيبدأ المشروع في أوشن سيتي، ثم ينتقل إلى ستراثمير وأخيرًا سي آيل سيتي. ومع ذلك، فإن هذا يترك ستراثمير عرضة للخطر حتى يبدأ العمل.

صرح غاري ديمارزو، مدير البلدة العليا، أن التراجع السريع للكثبان الرملية المتآكلة بالفعل قد عرض الممتلكات للخطر. وشهدت المنطقة حركة أمواج قوية بشكل غير عادي خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أدى إلى تفاقم عملية التآكل. تعمل البلدة بشكل وثيق مع فيلق الجيش ووزارة حماية البيئة بالولاية لحماية قيم الممتلكات والأرواح.

في حين تمت الموافقة على المساهمة المحلية في تكلفة المشروع من قبل لجنة البلدة، فإن المشروع الموسع سيزيد التكاليف في جميع المجالات. ومع ذلك، فإن الولاية والشركاء الفيدراليين يتفهمون مدى إلحاح الوضع ويدركون أن مشروع الشاطئ هو مسألة تتعلق بالسلامة العامة.

بالإضافة إلى تجديد الرمال، تتضمن الخطط أيضًا إزالة الأخشاب التي كانت في السابق جزءًا من نظام الأرصفة البحرية المصمم لمكافحة التآكل. أصبحت هذه الأخشاب، التي كانت مغمورة بالمياه لبعض الوقت، مكشوفة الآن بسبب التآكل الإضافي. وإزالة هذه الأخشاب أمر ضروري لضمان سلامة المنطقة.

على الرغم من التحديات التي تفرضها الطبيعة الأم والأب الزمن، يظل المجتمع ملتزمًا بحماية ممتلكاتهم وأسلوب حياتهم. مع بدء مشروع تجديد الشاطئ في منتصف ديسمبر، هناك آمال كبيرة في استعادة الشواطئ والكثبان الرملية بنجاح في منطقة ستراثمير.