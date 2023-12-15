مكتب التحقيقات الفيدرالي يحبط عملية سرقة في متجر مجوهرات

نجح مكتب التحقيقات الفيدرالي، جنبًا إلى جنب مع أقسام الشرطة المحلية، في منع سرقة متجر مجوهرات في دنوودي، جورجيا. تم تنبيه صاحب المتجر، جيمي كريسل، إلى الخطر المحتمل من قبل المحققين الذين أبلغوه أن متجره كان تحت المراقبة. وبعد هذا التحذير، كثفت الشرطة دورياتها حول المتجر وظل كريسل وموظفوه يقظين.

في 30 نوفمبر، قام أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بزيارة المتجر وأبلغ كريسل أن المشتبه بهم كانوا يخططون للهجوم في الأول من ديسمبر. ثم وافق كريسل على التعاون مع سلطات إنفاذ القانون في محاولة للقبض على المجرمين. وكجزء من الخطة، افتتح المتجر كالمعتاد في صباح الأول من ديسمبر/كانون الأول، بينما طُلب من موظفيه البقاء في المنزل.

في ذلك الصباح، حضر كريسل مجموعة دراسة الكتاب المقدس للرجال وتلقى صلوات من أجل السلامة والحماية. ثم ذهب إلى المتجر ليفتح أبوابه للعمل. قبل الساعة العاشرة صباحًا بقليل، تلقى مكالمة من عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي، لإبلاغه بأن المشتبه بهم في طريقهم. وبعد فترة وجيزة، حدثت ضجة كبيرة في الخارج، وشاهد كريسل سيارات سرية وعربات الشرطة تتجمع في مكان الحادث.

وتم القبض على المشتبه بهم بنجاح، وأشاد كريسل بجهود إنفاذ القانون، ووصفها بأنها "لا تصدق". وبينما لم يكن كريسل متأكدًا من سبب استهداف متجره، إلا أنه يعتقد أن المشتبه بهم كانوا جزءًا من عملية أكبر. على الرغم من أن حرفيي المجوهرات قد تعرضوا لحادث تحطيم وسرقة في الماضي، إلا أن هذه كانت المرة الأولى التي تستهدف فيها عملية واسعة النطاق المتجر في تاريخه الممتد لـ 50 عامًا.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن وجودهم في المتجر كان جزءًا من نشاط إنفاذ القانون الذي أذنت به المحكمة، مما يشير إلى أن التحقيق قد يكون له آثار أوسع. في حين أن التفاصيل حول المشتبه بهم والقضية لا تزال مجهولة، فمن الواضح أن تدخل سلطات إنفاذ القانون في الوقت المناسب حال دون حدوث سرقة مدمرة محتملة لحرفيي المجوهرات.