اكتشف أفضل أنواع النبيذ بأسعار معقولة لكل المناسبات

ملخص: هل تبحث عن النبيذ الرائع الذي لن يكسر البنك؟ لا مزيد من البحث! تضم قائمة أفضل 100 شركة سنوية لـ Wine Spectator مجموعة متنوعة من الأحجار الكريمة ذات الأسعار المعقولة التي تنافس نظيراتها الأكثر سعراً. فيما يلي ثلاث زجاجات أقل من 20 دولارًا من قائمة 2023 والتي من المؤكد أنها ستثير الإعجاب.

العنوان:

الكشف عن أفضل أنواع النبيذ المناسبة للميزانية لعام 2023

لقد مررنا جميعًا بهذا الموقف، وتفاجأنا دون زجاجة نبيذ في مناسبة مهمة. عندما يبدأ الذعر، يبدأ البحث عن الزجاجة المثالية. ومع ذلك، فإن العثور على نبيذ لذيذ وبأسعار معقولة يمكن أن يكون أمرًا مخيفًا. كن مطمئنًا، نحن هنا لإرشادك عبر متاهة الخيارات.

تعد قائمة أفضل 100 شركة الموقرة من Wine Spectator نقطة انطلاق مثالية لاكتشاف أنواع النبيذ الاستثنائية التي لن تكسر البنك. في حين أن القائمة تتضمن بعض الخيارات الباهظة، إلا أن هناك كنوزًا مخفية يقل سعرها عن 20 دولارًا. دعونا نستكشف ثلاثة اختيارات متميزة من قائمة 2023.

أول ما يصل هو جويل جوت ساوفيجنون بلانك، المعتق في خزانات الفولاذ المقاوم للصدأ. يجمع هذا النبيذ الرائع بين العنب من العديد من مزارع الكروم الشهيرة، مما يؤدي إلى نكهة مركزة مع حموضة ملحوظة. توقع روائح الخوخ الأبيض والزنجبيل المبشور والفواكه الاستوائية. قم بإقرانها بأطباق خفيفة ونابضة بالحياة مثل طبق الجبن أو أطباق السمك اللذيذة لتجربة طهي لا تُنسى.

بعد ذلك، لدينا بابيتش ساوفيجنون بلانك، الذي يقدم لمسة مميزة. مع جزء صغير يخضع للتخمير المالوليكتي، يتميز هذا النبيذ بملمس حريري فاخر. تتراقص النكهات الجذابة لأزهار المانجو والمشمش والليمون على الحنك، وتبلغ ذروتها في لمسة نهائية من الياسمين الرقيق. سيقدر عشاق المأكولات البحرية توافقه مع سمك الهلبوت المشوي أو سمك القد المشوي أو سندويشات التاكو السمكية.

وأخيرًا وليس آخرًا، تم صنع مشروب فينهو فيرديس من عنب ألفارينيو وتراجادورا، مما يثير نكهات المشمش والبرتقال الأحمر وقشر الليمون. وصفه Wine Spectator بأنه "أنيق وخطي"، فإن الطبيعة المنعشة لهذا النبيذ تجعله خيارًا مبهجًا. يتناسب بشكل مثالي مع مجموعة متنوعة من الأطباق، مما يوفر تنوعًا لمغامرات الطهي المتنوعة.

ننسى الاعتقاد الخاطئ بأن النبيذ عالي الجودة يجب أن يأتي بسعر باهظ. تكشف قائمة أفضل 100 شركة من Wine Spectator عن كنوز ميسورة التكلفة تنافس نظيراتها الأكثر تكلفة. سواء كانت حفلة الانتقال إلى منزل جديد أو عشاء رومانسي، فإن هذا النبيذ سيتجاوز التوقعات دون استنزاف محفظتك. استعد للدهشة واستمتع بالتجربة المبهجة لتذوق النبيذ عالي الجودة مقابل جزء بسيط من التكلفة.