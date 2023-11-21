Maingear تكشف عن محطات عمل قوية تم إنشاؤها مسبقًا للمحترفين

أطلقت شركة Maingear، الشركة الرائدة في مجال إنشاء أجهزة الكمبيوتر الشخصية، للتو سلسلة Pro WS الجديدة، وهي عبارة عن مجموعة من الأنظمة المتطورة المعدة مسبقًا والمصممة خصيصًا للمحترفين في مختلف الصناعات. مع التركيز على تقديم أداء فائق، تستهدف محطات العمل هذه مطوري الألعاب، ومحرري الصور، ومصممي الجرافيك، ومصوري الفيديو، وفناني العرض ثلاثي الأبعاد، ومنتجي الموسيقى، ومهندسي التصميم بمساعدة الحاسوب، وعلماء البيانات، ومطوري الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي.

توفر سلسلة Pro WS ثلاثة خيارات مختلفة لمحطات العمل التي يمكن تخصيصها لتلبية الاحتياجات الفردية. الميزة البارزة هي التوافق مع وحدات المعالجة المركزية Threadripper 7000 التي تم إصدارها مؤخرًا، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى قوة المعالجة المتطورة.

يأتي خيار مستوى الدخول، Pro WS، بتصميم قياسي للبرج المتوسط ​​مع هيكل البرج الأوسط الشمالي من Fractal Design. توفر الألواح الخشبية الأنيقة الموجودة في المقدمة لمسة أنيقة. يمكن تجهيز Pro WS بأحدث وحدات المعالجة المركزية Intel Core أو AMD Ryzen ووحدات معالجة الرسوميات Nvidia RTX 6000 المزدوجة، مما يضمن أداء رسومات استثنائيًا. يتم التعامل مع التبريد بخبرة بواسطة Noctua، وتصل خيارات الذاكرة إلى 128 جيجابايت من ذاكرة DDR5. تتكون خيارات التخزين من محركات أقراص Samsung 990 NVMe SSDs أو محركات أقراص Seagate IronWolf HDD، مع مجموعة واسعة من السعات المتاحة. يتميز Pro WS أيضًا بمصدر طاقة بقوة 1600 واط ويوفر خيارات متعددة لنظام التشغيل.

بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى المزيد من الطاقة، تقدم Maingear محطات العمل Pro WS Max وPro RS. يوفر جهاز Pro WS Max، الموجود داخل هيكل Define 7 XL الفسيح، إمكانات أداء فائقة. تم تصميم Pro RS، الذي يتميز بعامل شكل حامل 4U، على هيكل Silverstone RM44، مما يوفر خيارات توسعة محسنة.

تدعم كل من محطات العمل Pro WS Max وPro RS مجموعة واسعة من وحدات المعالجة المركزية، بما في ذلك Intel Core وIntel Xeon وAMD Ryzen وAMD Ryzen Threadripper وAMD Ryzen Threadripper Pro، للحصول على قوة معالجة لا هوادة فيها. توفر محطات العمل هذه أيضًا إمكانات رسومات استثنائية، وتستوعب العديد من وحدات معالجة الرسومات Nvidia A4000 أو A5000 أو RTX 6000. تضمن حلول التبريد من Noctua درجات حرارة فعالة، ويمكن أن تصل سعة الذاكرة إلى ما يصل إلى 256 جيجابايت من ذاكرة DDR5 الرائعة. تعكس خيارات التخزين تلك الموجودة في Pro WS، وتأتي محطات العمل مع نفس خيارات PSU ونظام التشغيل بقدرة 1600 واط.

في حين أن تفاصيل الأسعار لسلسلة Pro WS لم يتم إصدارها بعد، فإن Maingear توفر أداة تهيئة على موقعها الرسمي على الإنترنت، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص محطات العمل الخاصة بهم وفقًا لتفضيلاتهم ومتطلباتهم.

الأسئلة الشائعة

1. هل يمكنني تخصيص المكونات في محطات عمل Maingear's Pro WS؟

نعم، تقدم Maingear خيارات التخصيص لسلسلة Pro WS الخاصة بها. يمكن للمستخدمين تحديد وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU) المفضلة لديهم وسعة الذاكرة وحل التخزين ونظام التشغيل.

2. ما هي تغطية الضمان لمحطات عمل Maingear Pro WS؟

تأتي محطات العمل Pro WS مع ضمان Pro Solutions القياسي لمدة عامين. يتوفر للمستخدمين أيضًا خيار الترقية إلى ضمان لمدة 2 سنوات لتغطية موسعة.

3. هل محطات العمل هذه مناسبة للمحترفين في جميع الصناعات؟

نعم، تم تصميم سلسلة Pro WS لتلبية احتياجات المحترفين في مختلف الصناعات، بما في ذلك تطوير الألعاب، وتحرير الصور، والتصميم الجرافيكي، وتصوير الفيديو، والعرض ثلاثي الأبعاد، وإنتاج الموسيقى، وهندسة CAD، وعلوم البيانات، وتطوير الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي.

4. كيف يمكنني شراء محطة عمل Maingear Pro WS؟

يمكن شراء محطات عمل Maingear's Pro WS مباشرة من موقع Maingear الرسمي. يمكن للمستخدمين استخدام أداة التهيئة لتخصيص محطات العمل الخاصة بهم قبل إجراء عملية الشراء.