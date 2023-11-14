سماعات Bose QuietComfort Earbuds II: هدية العيد المثالية لعشاق الموسيقى

هل تبحث عن الهدية المثالية لمحبي الموسيقى، أو عشاق البودكاست، أو المسافر اليومي في حياتك؟ لا تنظر إلى أبعد من سماعات Bose QuietComfort Earbuds II. توفر سماعات الأذن هذه تجربة مخصصة لإلغاء الضوضاء، وتأتي بثلاثة ألوان، مما يجعلها خيارًا أنيقًا وعمليًا لأي شخص في قائمة التسوق الخاصة بعطلتك.

توفر سماعات QuietComfort Earbuds II، المجهزة بصوت Bose الشهير عالي الدقة، نغمات واضحة وجهيرًا غنيًا يظل متوازنًا وواضحًا بغض النظر عن مستوى الصوت. ما يميز سماعات الأذن هذه هو تقنية إلغاء الضوضاء الخاصة بها، والتي تتكيف مع أذني المستخدم، مما يوفر مستوى مخصصًا من تخفيف الضوضاء. بالإضافة إلى ذلك، يخلق الوضع الهادئ الحقيقي تجربة استماع غامرة من خلال إسكات الضوضاء المحيطة.

تتميز سماعات QuietComfort من الجيل الثاني بإعدادات وظيفية متعددة وصندوق شحن أنيق يمكن وضعه بسهولة في جيبك. مع ما يصل إلى 24 ساعة من عمر البطارية، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى أو البودكاست دون انقطاع طوال اليوم. يشهد العديد من المستخدمين أيضًا على الراحة التي توفرها سماعات الأذن هذه طوال اليوم، وذلك بفضل خيارات الحجم الثلاثة لأطراف الأذن وأحزمة الثبات المصنوعة من السيليكون الناعم.

تتوفر سماعات الأذن QuietComfort II بثلاثة ألوان، وقد تلقت تقييمات رائعة من العملاء الراضين، حتى أن البعض وصفها بأنها "أفضل سماعات الأذن المتاحة". لا تثق بكلامهم فحسب، بل استمتع بتجربة جودة الصوت الرائعة والميزات المتقدمة بنفسك.

الأسئلة المتكررة

1. كيف تعمل تقنية إلغاء الضوضاء؟

تستخدم سماعات Bose QuietComfort Earbuds II خوارزميات متقدمة لتحليل شكل الأذن الفريد للمستخدم وإنشاء تأثير مخصص لإلغاء الضوضاء. وهذا يسمح بتجربة استماع أكثر غامرة وممتعة، خالية من ضوضاء الخلفية المزعجة.

2. هل يمكنني التحكم في سماعات الأذن باستخدام هاتفي الذكي؟

نعم، يمكن التحكم في سماعات الأذن باستخدام تطبيق على هاتفك الذكي. يتيح لك ذلك ضبط الإعدادات وتخصيص ملف تعريف الصوت وحتى تحديد موقع سماعات الأذن في غير مكانها.

3. كم تدوم البطارية؟

توفر سماعات الأذن نفسها ما يصل إلى 6 ساعات من التشغيل بشحنة واحدة، بينما تعمل علبة الشحن على إطالة عمر البطارية الإجمالي إلى ما يصل إلى 24 ساعة. وهذا يضمن أنه يمكنك الاستمتاع بالموسيقى والبودكاست المفضلة لديك طوال اليوم دون القلق بشأن نفاد الطاقة.

بفضل جودة الصوت المتميزة وتجربة إلغاء الضوضاء المخصصة والتصميم المريح، تعد سماعات Bose QuietComfort Earbuds II خيارًا ممتازًا كهدية لأي شخص يقدر الصوت الغامر. سواء كنت تتسوق لشراء شخص عزيز عليك أو تدلل نفسك، استفد من خصم الجمعة السوداء الحالي واحصل على زوج من سماعات الأذن ذات التصنيف الأعلى اليوم!