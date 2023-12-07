تستضيف مكتبة إليزابيثتاون العامة عرضًا خيريًا للقطار النموذجي

في مكتبة إليزابيثتاون العامة، يعد موسم العطلات وقتًا للعجائب الشبيهة بالأطفال ورد الجميل للمجتمع. تجتمع مجموعة The Train Guys، وهي مجموعة من عشاق القطارات، سنويًا لمشاركة حبهم للقطارات وجمع الأموال للمكتبة من خلال عرض نماذج القطارات.

يوضح كريج كوبل، أحد الأعضاء المؤسسين لـ The Train Guys، أن المجموعة تضم أفرادًا كان لديهم شغف بالقطارات عندما كانوا أطفالًا ويستمتعون الآن باستعادة ذكريات طفولتهم مع مشاركة حماسهم أيضًا مع المجتمع. قام كوبل وفران ستروس، وهو عضو مؤسس آخر، بتنظيم العرض الذي لا يزال يجذب الزوار.

لا يقتصر عرض نموذج القطار على نقل المشاهدين إلى طفولتهم خلال موسم العطلات فحسب، بل يعمل أيضًا كأداة تعليمية. تُعلم الإعدادات المعقدة دروسًا قيمة حول الأسلاك الكهربائية والتاريخ المحلي، مما يجعلها تجربة ممتعة وغنية بالمعلومات للجميع.

يتمتع حدث هذا العام بأهمية خاصة لأنه يهدف إلى دعم مكتبة إليزابيثتاون العامة. إن عرض القطار هو أكثر من مجرد مصدر للترفيه؛ إنها طريقة لرد الجميل والمساهمة في المجتمع المحلي. من خلال حضور المعرض، لا ينغمس الزوار في عالم نماذج القطارات الساحر فحسب، بل يدعمون أيضًا قضية نبيلة.

يعد عرض نموذج القطار في مكتبة إليزابيثتاون العامة بمثابة شهادة على سحر القطارات الدائم وقدرتها على إلهام الحنين والعجب. إنه يُظهر تفاني The Train Guys والتزامهم بمشاركة فرحة القطارات مع إحداث تأثير إيجابي على المجتمع. لذا، إذا كنت في المنطقة في موسم العطلات هذا، فتأكد من زيارة مكتبة إليزابيثتاون العامة واستمتع بسحر عرض نموذج القطار مع دعم قضية عظيمة.