استكشف مدن بنسلفانيا الساحرة هذه للاستمتاع بمباهج الشتاء

ملخص: ولاية بنسلفانيا ليست مجرد وجهة جميلة خلال الأشهر الأكثر دفئًا ولكنها أيضًا أرض العجائب الشتوية خلال موسم الشتاء. توفر هذه المدن الصغيرة العشر مجموعة متنوعة من المعالم والأنشطة للزوار الذين يتطلعون إلى تجربة فرحة العطلة والسحر التاريخي. من وسط مدينة ليتيتز التاريخي إلى احتفال عيد الميلاد في ديكنز في ويلسبورو، هناك شيء يستمتع به الجميع.

Lititz: استمتع بسحر وسط مدينة Lititz التاريخي، الذي يضم المحلات التجارية والمعارض الفنية المملوكة محليًا. لا تفوت زيارة أقدم مخبز البسكويت المملح في البلاد، مخبز جوليوس ستورجيس بريتزل.

ليجونير: استكشف حصن ليجونير التاريخي وقم بالتنزه في وسط المدينة الجذاب المليء بالمتاجر والمطاعم الممتعة.

بيدفورد: يمكنك الاسترخاء وتجديد نشاطك في المنتجع الصحي أو زيارة منتجع أومني بيدفورد سبرينجز، وهو منتجع تاريخي استضاف العديد من الرؤساء. لا تنس التحقق من وعاء القهوة العملاق الشهير في بيدفورد.

Honesdale: تذوق السحر المحلي مع الشركات الصغيرة والفنانين في Honesdale. استمتع بأرض العجائب الشتوية في جبال بوكونو من خلال أنشطة مثل التزلج الريفي على الثلج أو المشي بالأحذية الثلجية أو المشي لمسافات طويلة.

نيو هوب: على بعد مسافة قصيرة فقط من فيلادلفيا ومدينة نيويورك، توفر نيو هوب مناظر خلابة لنهر ديلاوير. انغمس في المأكولات اللذيذة من المخابز أو شاهد عرضًا في مسرح مقاطعة باكس.

ويلسبورو: ادخل إلى رواية ديكنز مع مصابيح الغاز ويلسبورو والاحتفال بعيد الميلاد في العصر الفيكتوري. استمتع بجمال Pine Creek Gorge في متنزه ليونارد هاريسون الحكومي.

Stroudsburg: استكشف جبال بوكونو واستمتع بمسارات المشي لمسافات طويلة ذات المناظر الخلابة. قم بزيارة وسط المدينة التاريخي خلال مهرجان الشتاء، وهو مهرجان يضم منحوتات جليدية خلابة.

ميلفيل: تتميز هذه المنطقة الواقعة بالقرب من بيتسبرغ بمتاجر فريدة من نوعها ومتجر تسجيلات شهير وأعمال فنية مذهلة على شكل جداريات ماكسو فانكا في كنيسة القديس نيكولاس الكرواتية.

ميفلينبرج: استمتع بتجربة أقدم سوق لعيد الميلاد في الهواء الطلق في الولايات المتحدة في سوق ميفلينبرج كريستكيندل. تعرف على تاريخ المدينة كمركز لتصنيع العربات التي تجرها الخيول في متحف ميفلينبرج باجي.

الشمال الشرقي: اكتشف سحر الشمال الشرقي، وهي مدينة معروفة بمصانع النبيذ وريفها الجميل. استمتع بتذوق النبيذ والمناظر الخلابة لبحيرة إيري.

سواء كنت تبحث عن فرحة العطلة أو المواقع التاريخية أو أرض العجائب الشتوية الخلابة، فإن هذه البلدات الصغيرة في ولاية بنسلفانيا لديها كل شيء. قم بزيارتهم هذا الشتاء واخلق ذكريات لا تنسى.