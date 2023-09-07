حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

الأخبار

تطلق TheScore Bet حملة تسويقية في الخريف تسلط الضوء على تجربة الوسائط والمراهنة المتكاملة

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 7، 2023
تطلق TheScore Bet حملة تسويقية في الخريف تسلط الضوء على تجربة الوسائط والمراهنة المتكاملة

أطلقت TheScore Bet حملتها التسويقية الخريفية في أونتاريو، بالتزامن مع بداية موسم اتحاد كرة القدم الأميركي. تركز الحملة على المزيج الفريد للعلامة التجارية من الوسائط والمراهنة، وتتضمن موقعين تجاريين جديدين يسلطان الضوء على تجربة المراهنة البديهية والمبسطة المقدمة حصريًا من قبل theScore وtheScore Bet.

تتميز الإعلانات التجارية بشخصيات تمثل theScore وtheScore Bet، مما يوضح كيف توفر العلامة التجارية بسلاسة محتوى الرهان والأسواق ذات الصلة لمساعدة المراهنين على إجراء رهانات مستنيرة. من خلال دمج الوسائط المتطورة ومنصات الرهان، يضمن TheScore Bet حصول العملاء على إمكانية الوصول إلى البيانات والتحليلات الشاملة والأسواق المخصصة والقدرة على وضع الرهانات ضمن نظام بيئي واحد.

أوضح أوبري ليفي، نائب الرئيس الأول للمحتوى والتسويق في theScore، "تؤكد هذه الحملة الجديدة أحد أهم مميزات منتجاتنا الأساسية - تجربة الوسائط والمراهنة المتزامنة بالكامل بين تطبيق الوسائط theScore وكتاب الرهان الرياضي theScore Bet". "نحن نؤمن أنه عندما يتم دمج الوسائط والمراهنة بشكل صحيح، فإن ذلك يعزز تجربة المستخدم. تسلط هذه الإعلانات التجارية الضوء على كيفية قيام منتجاتنا بجمع الوسائط والمراهنة في نظام بيئي ذكي واحد، مما يميزنا عن العروض الأخرى.

بالإضافة إلى الإعلانات التليفزيونية، تتضمن الحملة التسويقية أصولًا رقمية وخارجية. تعاونت theScore Bet مع وكالة التسويق Diamond ومقرها تورونتو في التصميم الإبداعي والاستراتيجية للحملة. تم إخراج الإعلانات التجارية من قبل The Director Brothers المعروفين بخبرتهم في الكوميديا.

أكد جوردان كوهين، المدير الإبداعي في Diamond، على فعالية النهج المتكامل الذي يتبعه TheScore Bet في الرهان. "مع البيانات والتحليلات الرياضية الشاملة لـ theScore Bet وtheScore، تصبح المراهنة المستنيرة تجربة سلسة. وباعتبارها عامل تمييز رئيسي في هذه الفئة، كان من المهم نقل هذه الرسالة بوضوح من خلال هذه الحملة.

مصادر:

- المقالة الأصلية بواسطة theScore Bet (لم يتم توفير عنوان URL)

– فريق التسويق TheScore Bet

By فيكي ستافروبولو

منشور له صلة

الأخبار

استكشاف نمو سوق أجهزة التوجيه والمحولات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجال الاتصالات

سبتمبر 7، 2023
الأخبار

Lian Li O11D EVO XL: حافظة كمبيوتر قابلة للتخصيص وغنية بالميزات

سبتمبر 7، 2023 غابرييل بوتا
الأخبار

Mortal Kombat 1 يكشف عن جان كلود فان دام في دور جوني كيج

سبتمبر 7، 2023 فيكي ستافروبولو

فاتك

تكنولوجيا

تراجع أسهم شركة Apple مع قيام الصين بتمديد الحظر على iPhone

سبتمبر 7، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
تكنولوجيا

كن متقدمًا في اللعبة مع التطبيقات المصاحبة للويب والتطبيقات المصاحبة لـ EA Sports 24 Ultimate Team

سبتمبر 7، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
الأخبار

تطلق TheScore Bet حملة تسويقية في الخريف تسلط الضوء على تجربة الوسائط والمراهنة المتكاملة

سبتمبر 7، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
الأخبار

استكشاف نمو سوق أجهزة التوجيه والمحولات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجال الاتصالات

سبتمبر 7، 2023 0 تعليقات