تطلق TheScore Bet حملة تسويقية في الخريف تسلط الضوء على تجربة الوسائط والمراهنة المتكاملة

أطلقت TheScore Bet حملتها التسويقية الخريفية في أونتاريو، بالتزامن مع بداية موسم اتحاد كرة القدم الأميركي. تركز الحملة على المزيج الفريد للعلامة التجارية من الوسائط والمراهنة، وتتضمن موقعين تجاريين جديدين يسلطان الضوء على تجربة المراهنة البديهية والمبسطة المقدمة حصريًا من قبل theScore وtheScore Bet.

تتميز الإعلانات التجارية بشخصيات تمثل theScore وtheScore Bet، مما يوضح كيف توفر العلامة التجارية بسلاسة محتوى الرهان والأسواق ذات الصلة لمساعدة المراهنين على إجراء رهانات مستنيرة. من خلال دمج الوسائط المتطورة ومنصات الرهان، يضمن TheScore Bet حصول العملاء على إمكانية الوصول إلى البيانات والتحليلات الشاملة والأسواق المخصصة والقدرة على وضع الرهانات ضمن نظام بيئي واحد.

أوضح أوبري ليفي، نائب الرئيس الأول للمحتوى والتسويق في theScore، "تؤكد هذه الحملة الجديدة أحد أهم مميزات منتجاتنا الأساسية - تجربة الوسائط والمراهنة المتزامنة بالكامل بين تطبيق الوسائط theScore وكتاب الرهان الرياضي theScore Bet". "نحن نؤمن أنه عندما يتم دمج الوسائط والمراهنة بشكل صحيح، فإن ذلك يعزز تجربة المستخدم. تسلط هذه الإعلانات التجارية الضوء على كيفية قيام منتجاتنا بجمع الوسائط والمراهنة في نظام بيئي ذكي واحد، مما يميزنا عن العروض الأخرى.

بالإضافة إلى الإعلانات التليفزيونية، تتضمن الحملة التسويقية أصولًا رقمية وخارجية. تعاونت theScore Bet مع وكالة التسويق Diamond ومقرها تورونتو في التصميم الإبداعي والاستراتيجية للحملة. تم إخراج الإعلانات التجارية من قبل The Director Brothers المعروفين بخبرتهم في الكوميديا.

أكد جوردان كوهين، المدير الإبداعي في Diamond، على فعالية النهج المتكامل الذي يتبعه TheScore Bet في الرهان. "مع البيانات والتحليلات الرياضية الشاملة لـ theScore Bet وtheScore، تصبح المراهنة المستنيرة تجربة سلسة. وباعتبارها عامل تمييز رئيسي في هذه الفئة، كان من المهم نقل هذه الرسالة بوضوح من خلال هذه الحملة.

مصادر:

- المقالة الأصلية بواسطة theScore Bet (لم يتم توفير عنوان URL)

– فريق التسويق TheScore Bet