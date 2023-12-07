ارتفاع مثير للقلق في التشرد يضرب يورك: المزيد من الشباب والمسنين المتأثرين

ملخص: شهد عدد الأفراد المشردين في يورك زيادة كبيرة، خاصة بين الشباب وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وفقًا لتقارير LifePath Christian Ministries. وأعرب باتريك بول، الرئيس التنفيذي للملجأ، عن قلقه بشأن الأعداد المتزايدة، وكشف عن أنهم كانوا يستوعبون حوالي 160 شخصًا في الليلة، منهم حوالي 25 طفلًا وجميعهم تقريبًا تحت سن الثامنة. جوردان ديسنبيرج، 8 عامًا تحدث فرد يبلغ من العمر عامًا يعاني من التشرد في مقاطعة يورك عن تزايد عدد السكان المحتاجين إلى المساعدة.

وفقا لروايات العديد من الأفراد، فإن الأسباب الكامنة وراء التشرد متنوعة. بالنسبة لديسنبيرج، كان فقدان زوجته قبل ثلاث سنوات بسبب فيروس كورونا هو الدافع الذي أطلق سلسلة من الأحداث المؤسفة التي أدت إلى وضعه الحالي. "لقد فقدت منزلي. لقد فقدت سيارتي. لقد سُلب مني نصف دخلي، ووجدت نفسي هنا”. في محاولة لاستعادة الاستقرار، يعتمد Desenberg الآن على وظائف الحفلة لتغطية نفقاته. وعلى الرغم من التحديات، فإنه لا يزال متفائلا ومصمما على تحسين ظروفه.

من الواضح أن التشرد مشكلة تؤثر على الأفراد من جميع مناحي الحياة، بغض النظر عن العمر أو الخلفية. ويعد العدد المتزايد من الوجوه الجديدة التي تسعى للحصول على الدعم والقوت في ملاجئ المشردين دليلاً آخر على نطاق المشكلة في يورك. ويجب على المجتمع أن يجتمع معًا لمعالجة هذه المشكلة وتقديم المساعدة الشاملة للمحتاجين.