ربما كان السياح يقضون إجازاتهم في "القارة المفقودة" لسنوات

ربما كان السياح من جميع أنحاء العالم يقضون إجازتهم دون قصد على بقايا قارة مفقودة منذ فترة طويلة تعرف باسم "أدريا الكبرى"، وفقًا للعلماء. منذ حوالي 250 مليون سنة، انفصلت منطقة أدريا الكبرى عن شمال أفريقيا وغرقت تدريجيًا تحت أجزاء من جنوب أوروبا، بما في ذلك جبال الألب وجبال الأبنين والبلقان واليونان. واليوم، لم يبق سوى شريط صغير من هذه القارة المفقودة، يمتد من تورينو عبر البحر الأدرياتيكي إلى كعب الحذاء الإيطالي.

قارن دوي فان هينسبيرجين، الأستاذ في جامعة أوترخت، أدريا الكبرى بمدينة أتلانتس الأسطورية المفقودة، مشيرًا إلى أن الكثير من الناس يقضون عطلاتهم على هذه الأرض القديمة دون أن يدركوا ذلك. وأوضح أن بقية القارة مخفية تحت سطح الأرض.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف القارة "المفقودة". وفي عام 2017، كشف العلماء عن وجود زيلانديا، المعروفة أيضًا باسم تي ريو ماوي باللغة الماورية، والتي كانت تعتبر مفقودة منذ 375 عامًا. كانت زيلانديا ذات يوم جزءًا من القارة العملاقة جوندوانا، التي كانت موجودة منذ أكثر من 500 مليون سنة وتضمنت غرب القارة القطبية الجنوبية وشرق أستراليا.

كان اكتشاف زيلانديا مهمًا لأنه أظهر أن شيئًا كبيرًا مثل القارة يمكن أن يظل مخفيًا لعدة قرون. معظم زيلانديا تحت الماء، لكن وجودها ساعد الجيولوجيين على فهم كيف يمكن للعمليات الجيولوجية أن تشكل وتعيد تشكيل سطح الأرض على مدى ملايين السنين.

تعد كل من أدريا الكبرى وزيلانديا بمثابة تذكير بأن تاريخ الأرض معقد وأن الكتل الأرضية القديمة يمكن أن يكون لها تأثير عميق على الجيولوجيا الحالية لكوكبنا. تفتح هذه الاكتشافات إمكانيات جديدة لفهم الانجراف القاري، وتكتونية الصفائح، وتطور كوكبنا مع مرور الوقت.

مصادر:

– دوي فان هينسبيرجين، أستاذ التكتونية العالمية والجغرافيا القديمة بجامعة أوترخت.

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