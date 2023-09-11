أثر العقاب على سلوك الطالب: الابتعاد عن الأساليب التقليدية

في الفصول الدراسية، العقاب هو موضوع ينشأ بشكل متكرر بين الطلاب. ومع ذلك، فإن مكانتها في التعليم أمر مشكوك فيه إلى حد كبير، خاصة أنها بالكاد تظهر في المبادئ التوجيهية التي وضعها المجلس الوطني للرعاية التعليمية. والمصطلح المفضل في هذه المبادئ التوجيهية هو "العقوبة"، الذي يشمل مجموعة من الدلالات، بما في ذلك التدخلات الإيجابية والحوافز. إن الروح الحقيقية لهذه المبادئ التوجيهية، التي تؤكد على العلاقة القائمة على الاحترام المتبادل بين الطالب والمعلم، تحتاج إلى أن تحظى بقدر أكبر من الاهتمام والترويج في المدارس.

تقع مسؤولية إنشاء والحفاظ على علاقة إيجابية بين الطلاب والمعلمين في المقام الأول على عاتق البالغين. من الضروري للمعلمين نقل رسائل المسؤولية والمساءلة والفاعلية والعواقب والمكافآت، والابتعاد عن التدابير العقابية. يمكن أن يكون للعقاب خلال السنوات التكوينية للطفل تأثير دائم على إحساسه بقيمته الذاتية وإدراكه لتوقعات الآخرين.

داميان كوين، مجرم سابق ملهم ومدافع عن ذوي السجلات الجنائية، يسلط الضوء على الآثار الدائمة للعقوبة الرسمية. يعتقد العديد من الأفراد ذوي القناعات أن ماضيهم سيمنعهم من تأمين الفرص، مما يشير إلى وصمة العار المرتبطة بالعقاب. كمعلمين، هدفنا هو توجيه الطلاب نحو المسارات التي تبقيهم بعيدًا عن نظام العدالة الجنائية. ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان أن نضع في اعتبارنا الدور المحتمل للعقاب في حياة الشباب خارج خدمة السجون.

قد ينقل الآباء عن غير قصد معتقدات حول العقاب ورثوها من تربيتهم، مما يؤدي إلى أفكار متأصلة غير مفيدة حول استحقاق العقاب. وبينما يحظر القانون العقاب الجسدي للأطفال، فمن السذاجة الافتراض أنه لم يعد موجودًا في أي منزل. بدلاً من تطبيع العقوبة، يجب على المعلمين أن يسعىوا جاهدين لتعزيز الأساليب البديلة وتعزيز الفضول حول الأسباب الكامنة وراء سلوك الطالب.

في الفصل الدراسي، يمكن أن يؤدي اعتماد نهج أكثر تعاطفاً وتفهمًا لإدارة السلوك إلى إحداث تغيير. من خلال استخدام ثلاث كلمات بسيطة - المساعدة والدعم والفهم - يمكن للمعلمين إنشاء بيئة يشعر فيها الطلاب بالأمان والدعم. تحمل هذه الكلمات وزنًا هائلاً وقد أثبتت فعاليتها العالية في تجنب الصراع. ومن خلال الابتعاد عن العقاب وتبني التدخلات الإيجابية، يمكن للمعلمين تشكيل تجربة تعليمية أكثر صحة وملاءمة لطلابهم.

مصادر:

– المبادئ التوجيهية للمجلس الوطني للرعاية التعليمية بشأن تطوير مدونة سلوك للمدارس

– عمل داميان كوين مع Spéire Nua (نيو هورايزونز) ورؤى حول التأثير الدائم للعقاب الرسمي

– التحديات التي يواجهها الأفراد ذوو القناعات في تأمين الفرص