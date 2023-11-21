حزمة Wahoo Kickr الأساسية الجديدة: مدرب ذكي بسعر معقول مع قيمة مضافة

أصدرت Wahoo Fitness للتو إعلانًا مثيرًا لعشاق ركوب الدراجات. لم يكتفوا بتخفيض سعر جهاز التدريب الذكي Wahoo Kickr Core فحسب، بل قاموا أيضًا بتضمين شريط كاسيت مثبت مسبقًا مع اختيار خيارات السرعة 8/9/10/11/12. تأتي هذه الحزمة أيضًا مع عضوية مجانية لمدة عام واحد في منصة التدريب الافتراضية الشهيرة Zwift. توفر هذه التغييرات لراكبي الدراجات خيارًا أكثر ملاءمة وبأسعار معقولة لتعزيز تجربة التدريب الداخلي الخاصة بهم.

لقد كان المدرب الذكي Wahoo Kickr Core، الذي تم طرحه في عام 2018، خيارًا موثوقًا وفعالاً من حيث التكلفة لراكبي الدراجات. وكان العيب الوحيد هو عدم وجود شريط كاسيت مثبت مسبقًا، على عكس نظيره، جهاز التدريب الذكي Kickr. ومع ذلك، مع Wahoo Kickr Core Bundle الجديدة، يمكن للمستخدمين الاستمتاع براحة الكاسيت المثبت مسبقًا وعضوية Zwift لمدة عام واحد، كل ذلك بسعر مخفض. يعد عرض التجميع هذا هو الأول من نوعه لشركة Wahoo Fitness، ومقرها في أتلانتا، جورجيا.

بالإضافة إلى الحزمة، تم أيضًا تخفيض سعر جهاز Wahoo Kickr Core المستقل ليتناسب مع تكلفة جهاز التدريب الذكي Zwift Hub One. ومع ذلك، فإن العملاء الذين يشترون Kickr Core من متجر دراجات محلي أو متجر حقيقي سيكون لديهم خيار الاستفادة من عضوية Zwift المخفضة لمدة عام واحد بسعر 99.99 دولارًا.

إن التوقف عن المدرب الذكي الكلاسيكي Zwift Hub، والذي يقدم كاسيت متعدد السرعات، يعني أن Zwift Hub One هو الآن المدرب الذكي الوحيد المتاح الذي يحمل علامة Zwift. على الرغم من أن Zwift Hub One يأتي مع ترس واحد وتحويل افتراضي داخل التطبيق، فإن Wahoo Kickr Core يقدم تجربة أكثر تقليدية، مما يسمح للمستخدمين باستخدام كاسيت الدراجة الخاصة بهم والاستفادة من مجموعة نقل الحركة الخاصة بدراجتهم لتحويل التروس.

مع هذه التحديثات، أصبح لدى راكبي الدراجات خياران ممتازان للاختيار من بينها. يعد Zwift Hub One مثاليًا لأولئك الذين يستخدمون Zwift في الغالب أو يفضلون إعدادًا أبسط، بينما يوفر Wahoo Kickr Core المزيد من التنوع والتكامل مع نظام Wahoo البيئي للملحقات.

لتسهيل الوصول إلى Zwift، قدمت المنصة خيار اشتراك مخفض لمدة عام بسعر 149.99 دولارًا. ويمثل هذا توفيرًا كبيرًا قدره 29.89 دولارًا مقارنة بالاشتراك الشهري. يمكن للمشتركين الشهريين الحاليين التبديل بسهولة إلى العضوية السنوية عن طريق إلغاء اشتراكهم الحالي والاشتراك في موقع Zwift الإلكتروني.

توفر حزمة Wahoo Kickr Core Bundle الجديدة وخيار اشتراك Zwift المخفض لمدة عام قيمة مضافة وقدرة على تحمل التكاليف لعشاق ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة. سواء كنت تبحث عن حل مدرب ذكي شامل أو تجربة تدريب افتراضية سلسة، فإن هذه العروض تلبي مجموعة واسعة من الاحتياجات والتفضيلات.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما الذي تتضمنه حزمة Wahoo Kickr الأساسية؟

تشتمل حزمة Wahoo Kickr Core على مدرب Wahoo Kickr Core الذكي مع شريط كاسيت مثبت مسبقًا (خيارات السرعة 8/9/10/11/12) وعضوية لمدة عام في Zwift.

2. هل يمكنني شراء Wahoo Kickr Core بدون شريط كاسيت؟

نعم، يمكن شراء Wahoo Kickr Core بشكل منفصل بدون شريط. تم تخفيض سعره ليتناسب مع تكلفة المدرب الذكي Zwift Hub One.

3. ما هي الاختلافات بين Zwift Hub One وWahoo Kickr Core؟

يأتي Zwift Hub One مع ترس واحد وتحويل افتراضي داخل تطبيق Zwift، بينما يتطلب Wahoo Kickr Core كاسيت دراجة قياسي ويستخدم مجموعة نقل الحركة الخاصة بالدراجة لتحويل التروس. يوفر Kickr Core أيضًا تكاملاً أكبر مع نظام Wahoo البيئي للملحقات.

4. هل تقدم Zwift اشتراكًا مخفضًا لمدة عام؟

نعم، توفر Zwift الآن خيار الاشتراك لمدة عام بسعر 149.99 دولارًا، وهو ما يوفر قيمة أفضل مقارنة بالاشتراك الشهري.

5. هل يمكن للمشتركين الشهريين الحاليين التحول إلى العضوية السنوية؟

نعم، يمكن للمشتركين الشهريين الحاليين التحول إلى العضوية السنوية. ومع ذلك، سيحتاج المستخدمون الذين اشتركوا من خلال متجر تطبيقات Apple إلى إلغاء اشتراكهم الحالي والاشتراك في Zwift.com للاستفادة من العضوية السنوية. يمكن للمشتركين الشهريين أيضًا الاستمرار في عضويتهم الشهرية حسب الرغبة.