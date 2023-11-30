يعمل الوضع المضغوط من Microsoft على تحسين تجربة الألعاب على أجهزة الكمبيوتر المحمولة

أصدرت Microsoft تحديثًا لتطبيق Xbox PC، حيث قدمت ميزة "الوضع المضغوط" المرتقبة. ويهدف هذا الوضع الجديد إلى تحسين إمكانية استخدام التطبيق على أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب، مما يوفر تجربة أكثر انسيابية للاعبين أثناء التنقل.

في هذا التحديث الأخير، كان التغيير الأكثر أهمية هو الشريط الجانبي القابل للطي، والذي يتحول الآن إلى مجموعة مختصرة من الرموز. يعمل هذا التعديل على تقليل أثر التطبيق بشكل فعال، مما يسمح للمستخدمين بتعظيم مساحة شاشة أجهزتهم للألعاب.

من المتوقع أن يكون الوضع المضغوط مفيدًا بشكل خاص لأجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب مثل Asus 'ROG Ally وLegion Go من Lenovo. في الواقع، عقدت Microsoft شراكة مع Asus وشركات مصنعة أخرى لضمان تمكين الوضع المضغوط افتراضيًا على هذه الأجهزة، مما يوفر تجربة محسنة فور إخراجها من الصندوق.

إحدى ميزات هذا التحديث هي نظام الإشعارات المحسّن لتطبيق Xbox PC. يعرض الآن فقط الإشعارات غير المقروءة في القائمة المنسدلة، مما يسهل على المستخدمين البقاء على اطلاع دون تشتيت انتباههم. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التحديث "أداة إصلاح خدمات الألعاب" المصممة لاستكشاف المشكلات الشائعة وإصلاحها، مما يوفر للمستخدمين تجربة لعب أكثر سلاسة.

علاوة على ذلك، يمكن لمستخدمي وحدة تحكم Xbox أيضًا الاستفادة من بعض التحسينات الملحوظة. يقدم التحديث خيار تحديد تخطيطات محددة للوحة المفاتيح اليابانية، لتلبية احتياجات قاعدة المستخدمين الدولية.

أسئلة وأجوبة

ما هو الوضع المضغوط في تطبيق Xbox PC؟

الوضع المضغوط عبارة عن ميزة في تطبيق Xbox PC تعمل على تقليل الشريط الجانبي للتطبيق إلى أيقونات، مما يزيد من مساحة الشاشة ويحسن إمكانية الاستخدام على أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب.

ما هي أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب التي تم تحسينها للوضع المضغوط؟

يعد الوضع المضغوط مناسبًا بشكل خاص لأجهزة مثل Asus 'ROG Ally وLegion Go من Lenovo. تتعاون Microsoft مع الشركات المصنعة للتأكد من تمكين الوضع المضغوط افتراضيًا على هذه الأجهزة.

ما هي التحسينات التي تم إجراؤها على نظام إعلام تطبيق Xbox PC في التحديث؟

يعرض التحديث الآن فقط الإشعارات غير المقروءة في القائمة المنسدلة، مما يقلل من تشتيت انتباه المستخدمين.

ما هي أداة إصلاح خدمات الألعاب؟

تم تضمين أداة إصلاح خدمات الألعاب في التحديث لمساعدة المستخدمين على استكشاف المشكلات الشائعة وإصلاحها، مما يضمن تجربة لعب أكثر سلاسة.

ما هي التحسينات التي تم إجراؤها لمستخدمي وحدة تحكم Xbox في التحديث؟

يقدم التحديث القدرة على تحديد تخطيطات معينة للوحة المفاتيح اليابانية على وحدات تحكم Xbox، لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين الدوليين.

مصادر: اكس بوكس