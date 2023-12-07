اليابان تكشف عن مفاعل الاندماج النووي الرائد، مما يُحدث ثورة في مجال الطاقة المستقبلية

تم إطلاق مفاعل اندماج نووي متطور رسميًا في اليابان، مما يمثل علامة بارزة في السعي لتحقيق موارد طاقة مستدامة ووفيرة. ويهدف مفاعل JT-60SA، الذي تم بناؤه بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي واليابان، إلى استكشاف جدوى الاندماج كمصدر للطاقة واسع النطاق وصديق للبيئة. ومن خلال دمج نواتين ذريتين بدلاً من تقسيم إحداهما، يوفر الاندماج بديلاً آمنًا ونظيفًا لمحطات الطاقة النووية الحالية.

الآلة المكونة من ستة طوابق، والموجودة في حظيرة طائرات في ناكا، تستخدم وعاء "توكاماك" على شكل كعكة دونات لاحتواء البلازما الدوامية ذات درجة الحرارة العالية. يتم تسخين هذه البلازما إلى درجة مذهلة تبلغ 200 مليون درجة مئوية، مما يخلق الظروف المثالية للاندماج النووي. وإذا نجحت هذه التكنولوجيا الرائدة، فمن الممكن أن تنتج طاقة أكثر مما هو مطلوب لاستدامة العملية، مما يمهد الطريق لتحقيق مكاسب مستدامة وصافية من الطاقة.

يسبق مفاعل JT-60SA تطوير المفاعل التجريبي النووي الحراري الدولي (ITER) في فرنسا، والذي من المقرر أن يكون أكبر. تشترك هذه المشاريع في هدف مشترك يتمثل في تحفيز اندماج نوى الهيدروجين لإنتاج الهيليوم وإطلاق كميات هائلة من الضوء والحرارة، وهو تكرار للعملية الطبيعية التي تحدث داخل الشمس.

في حين يواجه مشروع ITER تحديات مثل قيود الميزانية والصعوبات التقنية، يظل الباحثون في كل من ITER وJT-60SA متفائلين بشأن إمكانات طاقة الاندماج. وأكد سام ديفيس، نائب رئيس مشروع JT-60SA، على أهمية الجهاز في تقريب البشرية من تحقيق طاقة الاندماج. لقد كان التعاون بين أكثر من 500 عالم ومهندس وشركة من أوروبا واليابان حاسماً في بناء مفاعل توكاماك المتقدم.

اعترافًا بالإمكانات الهائلة لطاقة الاندماج، أشاد قدري سيمسون، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، بتدشين JT-60SA باعتباره لحظة محورية في تاريخ الاندماج. يعتقد سيمسون أن الاندماج يمكن أن يلعب دورًا حيويًا في مزيج الطاقة العالمي المستقبلي.

على عكس تفاعلات الانشطار التقليدية، لا يحمل الاندماج أي خطر وقوع حوادث نووية كارثية ويولد نفايات مشعة أقل بكثير. يمكن أن يساعد هذا الابتكار في معالجة المخاوف المحيطة بتغير المناخ وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي ينبعث منه الكربون. إن "صافي مكاسب الطاقة" التي تحققت مؤخراً في مرفق الإشعال الوطني في الولايات المتحدة يزيد من ترسيخ جدوى الاندماج كمصدر طاقة لا حدود له وصديق للبيئة.

مع التقدم المستمر في تكنولوجيا الاندماج النووي، يتخذ العالم خطوة مهمة نحو مستقبل مدعوم بالطاقة النظيفة والآمنة والمستدامة.