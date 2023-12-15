اكتشف سحر "The Wiz" في شيكاغو

ملخص: استمتع بتجربة قصة "The Wiz" المحبوبة من خلال منظور أسود جديد في أحدث إنتاج يتم عرضه في مسرح قصر كاديلاك في شيكاغو. تشارك الممثلة المخضرمة ميلودي أ. بيتس، التي تلعب دور العمة إم وإيفيلين، أنه بينما يظل الموضوع الرئيسي كما هو، فإن العرض يقدم عدسة فريدة تسمح للجمهور بالتواصل مع القصة بطريقة جديدة. بفضل الموسيقى القوية والعروض الصادقة، يَعِد فيلم "The Wiz" بإثارة مشاعر مختلفة وتقديم نفس الخير الخالد كالأصل.

يستحوذ أحدث إنتاج لـ "The Wiz" في شيكاغو على قلوب المشاهدين من خلال تناوله الجديد للقصة المحبوبة المستوحاة من كتاب L. Frank Baum. تم افتتاحه في البداية في برودواي عام 1974 وتم تحويله في النهاية إلى فيلم من بطولة ديانا روس ومايكل جاكسون وريتشارد بريور، وقد وصل "The Wiz" الآن إلى شيكاغو مع متابعين متخصصين امتدوا لعقود.

تؤكد ميلودي إيه بيتس، الممثلة المتمرسة التي تلعب دور العمة إم وإيفيلين في إنتاج شيكاغو، على أن الموضوع الرئيسي للعرض، وهو رحلة امرأة شابة، يظل مرتبطًا بغض النظر عمن يروي القصة. ومع ذلك، يقدم "The Wiz" هذه الرواية العالمية من خلال عدسة مميزة، مغلفة بالخلفية الغنية لتجربة السود. يؤكد بيتس للجمهور أنه على الرغم من أن الموسيقى قد تبدو مختلفة، إلا أنها ستثير مجموعة من المشاعر، ومع ذلك ستظل تقدم نفس الجودة الخالدة مثل الموسيقى الأصلية.

يلتزم بيتس بتصوير إيفلين، ساحرة الغرب الشريرة، بعمق وأصالة. بدلاً من مجرد رسم كاريكاتوري، تهدف إلى تصوير الخوف من مواجهة الموت، وهو التحدي الأساسي الذي تتصارع معه الشخصية. إنها تعتقد أن كل شخصية، بما في ذلك إيفلين، لديها مجموعة من التحديات الخاصة بها ورحلة فريدة تشكل هويتها. يؤكد تصوير بيتس على احترام تعقيدات شخصيتها، مما يسمح للجمهور بالتواصل على مستوى أعمق.

لقد تبنى مجتمع السود في شيكاغو فيلم "The Wiz" بحماس، وأصبح من أنصاره المتحمسين. كانت حماستهم واضحة وهم يحزمون المسرح ويعبرون عن مشاعرهم للممثلين. يعترف بيتس بأن الاستجابة الإيجابية من هؤلاء المعجبين المتحمسين تطمئن وتحفز فريق الإنتاج بأكمله.

لا تفوتوا فرصة مشاهدة سحر "The Wiz" في مسرح قصر كاديلاك، الذي يستمر حتى 10 ديسمبر. بعد عرضه في شيكاغو، سيشق العرض طريقه إلى برودواي في مارس 2024. استمتع بتجربة الكلاسيكية المعاد تصورها وانضم إلى رحلة امرأة شابة من خلال العدسة الجذابة للتجربة السوداء.