CD Projekt تعلن عن محرر التعديل للعبة The Witcher 3: Wild Hunt، وتعد بإمكانيات إبداعية جديدة للجماهير

أصدر CD Projekt، مطور الألعاب الشهير، مؤخرًا إعلانًا مثيرًا ترك عشاق لعبة The Witcher 3: Wild Hunt في حالة من الترقب. في تغريدة من حساب The Witcher X/Twitter، كشفت CD Projekt عن خطط لإصدار محرر تعديل رسمي للعبة في عام 2024. وهذا يعني أن اللاعبين سيكون لديهم قريبًا القدرة على إنشاء المحتوى المخصص الخاص بهم باستخدام أصول اللعبة الحالية.

باستخدام محرر التعديل هذا، سيتمكن المعجبون من إطلاق العنان لإبداعهم وصياغة تجارب جديدة تمامًا في عالم The Witcher 3. سواء كان الأمر يتعلق بتصميم مهام جديدة أو تعديل المحتوى الحالي، فإن إمكانيات سرد القصص وتخصيص طريقة اللعب ستكون بلا حدود عمليًا. تم إعداد CD Projekt لإصدار محرر التعديل مجانًا، مما يضمن وصول جميع اللاعبين إلى هذه الأدوات الإبداعية المثيرة.

في حين تم تأكيد محرر التعديل حاليًا فقط لإصدار الكمبيوتر الشخصي من اللعبة، إلا أن CD Projekt لم يستبعد إمكانية دعم وحدة التحكم في المستقبل. قد يكون نجاح Bethesda في تقديم دعم التعديل لمنصات وحدات التحكم، كما رأينا في ألعاب مثل The Elder Scrolls 5: Skyrim، بمثابة مصدر إلهام لـ CD Projekt لاستكشاف هذا الخيار بشكل أكبر.

من المتوقع أن يبث محرر التعديل الجديد حياة جديدة في لعبة The Witcher 3، وهي اللعبة التي نالت بالفعل إشادة من النقاد وقاعدة جماهيرية مخصصة. على الرغم من أن CD Projekt يركز حاليًا على مشاريع أخرى وليس لديه خطط لمحتوى رسمي جديد للعبة The Witcher 3، فإن وصول محرر التعديل سيوفر وسيلة للابتكار المستمر والمشاركة للمجتمع.

بينما ينتظر المعجبون بفارغ الصبر الجزء التالي من سلسلة The Witcher، والذي من المقرر إصداره في عام 2025 على أقرب تقدير، سيكون محرر التعديل بمثابة تحويل مبهج. بالإضافة إلى ذلك، لدى CD Projekt لعبتين أخريين قيد العمل - نسخة جديدة من لعبة Witcher الأصلية ولعبة عرضية متعددة اللاعبين - على الرغم من أن تواريخ إصدار هذه العناوين لا تزال بعيدة بعد بضع سنوات.

لقد أسرت لعبة The Witcher 3: Wild Hunt اللاعبين بحجمها الهائل واهتمامها الدقيق بالتفاصيل. الآن، مع تقديم محرر التعديل، سيكون لدى المعجبين القدرة على تشكيل قصصهم الخاصة والشروع في مغامرات جديدة في لعبة لعب الأدوار المحبوبة هذه.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو محرر التعديل؟

يعد محرر التعديل أداة تسمح للاعبين بإنشاء المحتوى وتعديله داخل لعبة فيديو باستخدام أصول اللعبة الموجودة. فهو يمكّن المستخدمين من تخصيص طريقة اللعب وإنشاء مهام جديدة وإضافة العناصر الإبداعية الخاصة بهم لتعزيز تجربة الألعاب.

2. هل سيكون محرر التعديل متاحًا لوحدات التحكم؟

حاليًا، تم تأكيد محرر التعديل للعبة The Witcher 3: Wild Hunt لإصدار الكمبيوتر الشخصي فقط. ومع ذلك، لم يستبعد CD Projekt إمكانية دعم وحدة التحكم في المستقبل.

3. متى سيتم إصدار محرر التعديل؟

تخطط CD Projekt لإصدار محرر التعديل للعبة The Witcher 3: Wild Hunt في عام 2024. ولم يتم الإعلان عن تاريخ الإصدار الدقيق بعد.

4. ما هي تكلفة محرر التعديل؟

سيتم إصدار محرر التعديل مجانًا، مما يسمح لجميع اللاعبين بالوصول إلى الأدوات الإبداعية التي يوفرها والاستمتاع بها.

مصادر:

– IGN: [المصدر](https://www.ign.com/articles/the-witcher-3-wild-hunt-review)