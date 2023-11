تتعاون لعبة Destiny 2 مع The Witcher 3: Wild Hunt لتجربة ملحمية متقاطعة

يمكن الآن للاعبي Destiny 2 الشروع في مغامرة ملحمية مع حدث كروس مثير يضم The Witcher 3: Wild Hunt. يجلب هذا التعاون عددًا كبيرًا من المراجع والمحتوى المبني على لعبة لعب الأدوار الخيالية المحبوبة، مما يوفر تجربة جديدة ومثيرة لمحبي كلا الامتيازين.

أحد أبرز ميزات هذا التقاطع هو تعبير Barrel Bath، الذي يعيد إنشاء مشهد حوض الاستحمام الشهير لـ Geralt of Rivia من The Witcher 3. يمكن للاعبين الآن مشاهدة هذه اللحظة التي لا تُنسى في عالم Destiny 2، مما يضيف لمسة من الفكاهة والحنين إلى طريقة لعبهم. "اغمر نفسك بالاسترخاء الحقيقي، حتى لو كان ذلك يعني درعًا مبتلًا"، كما يصف تعبير Barrel Bath الجذاب.

بالإضافة إلى التعبير التعبيري، تقدم Destiny 2 ثلاث مجموعات دروع مستوحاة من The Witcher 3. يستطيع العمالقة الحصول على مجموعة دروع Kaer Morhen، التي تذكرنا بملابس Geralt الشهيرة في اللعبة. بالنسبة إلى Warlocks، تشيد مجموعة Hexer بفيلم Witcher الأصلي وتتميز بعناصر من درع Ursine وملابس شعب Skelige. من ناحية أخرى، يمكن للصيادين الحصول على مجموعة White Wolf، المستوحاة من درعي Wolf وCat، والتي تتميز بغطاء أحمر مذهل.

علاوة على ذلك، تقدم Destiny 2 ثلاثة ملحقات مستوحاة من عالم The Witcher. يمكن للاعبين تزيين سفنهم بتصميم Wolven Storm المهيب، وتجهيز أشباحهم بقشرة Wolven الأنيقة، وركوب Roach-VGH Sparrow، في إشارة إلى حصان Geralt المخلص Roach.

يأتي هذا التعاون المثير جنبًا إلى جنب مع Season of the Wish في Destiny 2، والذي يمكن اعتباره إشارة دقيقة إلى كتاب The Witcher الأول، The Last Wish. لا يقتصر حدث التقاطع على غمر اللاعبين في طريقة لعب مثيرة فحسب، بل يشيد أيضًا بالسلسلة الخيالية المحبوبة.

أسئلة مكررة:

س: كيف يمكنني الحصول على رقصة Barrel Bath؟

ج: يمكن الحصول على رمز حمام البرميل من خلال شرائه كعنصر فضي فقط باستخدام نقود حقيقية.

س: هل هناك أي عناصر أخرى مستوحاة من Witcher في حدث التقاطع؟

ج: نعم، هناك ثلاث مجموعات دروع، وهي Kaer Morhen، وHexer، وWhite Wolf، بالإضافة إلى ثلاثة ملحقات: سفينة Wolven Storm، وقذيفة Wolven Shell Ghost، وRoach-VGH Sparrow.

س: ما هي تكلفة رقصة Barrel Bath؟

ج: يبلغ سعر التعبير التعبيري 1,200 قطعة فضية، وهو ما يتطلب من اللاعبين شراء حزمة 1,700 قطعة فضية.

س: هل حدث التقاطع هذا متاح على جميع الأنظمة الأساسية؟

ج: نعم، حدث التقاطع متاح على جميع الأنظمة الأساسية التي يمكن الوصول إلى Destiny 2 فيها.

س: هل سيكون هناك المزيد من التعاون بين Destiny 2 والامتيازات الأخرى في المستقبل؟

ج: لم يصدر Bungie أي تصريحات رسمية فيما يتعلق بالتعاون المستقبلي، ولكن يمكن للمعجبين التطلع إلى محتوى أكثر إثارة في Destiny 2.