CD Projekt Red يُصدر إصدارات Mac محدثة من The Witcher 1 و2

By

أصدر CD Projekt Red بعض الإعلانات المثيرة لمحبي سلسلة The Witcher. وبصرف النظر عن الإعلان عن إضافة محرر تعديل كامل للعبة The Witcher 3، مما يسمح للاعبين بإنشاء المهام والمحتوى الخاص بهم، فقد قام الاستوديو أيضًا بتحديث The Witcher 1 وThe Witcher 2 لمشغلات Mac لدعم أحدث معالجات Apple Silicon.

تتوفر الآن إصدارات Mac المحدثة حديثًا من ألعاب تقمص الأدوار الكلاسيكية هذه عبر جميع الأنظمة الأساسية، بما في ذلك App Store وGOG وSteam. يضمن التحديث إمكانية تشغيل The Witcher 1 وThe Witcher 2 بسلاسة على أحدث إصدار من نظام التشغيل macOS والاستفادة الكاملة من معالجات السلسلة M الجديدة.

والجدير بالذكر أن دعم نظام التشغيل macOS المحدث يأتي مع ميزة بسيطة. نتيجة للتحديث، تغير الحد الأدنى من المتطلبات لكلا اللعبتين، ويتطلب الآن نظام التشغيل macOS 11.0 أو أحدث. وهذا يعني أن الإصدارات الأقدم من نظام التشغيل macOS، مثل OS X 10، لم تعد مدعومة. إذا كنت تستخدم جهاز Mac أقدم بدون معالج Apple Silicon، فمن المستحسن تعطيل التحديثات التلقائية لمنع أي مشكلات محتملة بعد تثبيت التحديث.

على الرغم من أن التحديث يوفر تجارب لعب محسنة لمستخدمي Mac، فمن المهم ملاحظة أن The Witcher 3 لا يحتوي على إصدار Mac أصلي. ومع ذلك، فإن برامج الطرف الثالث مثل Crossover تمكن لاعبي Mac من الاستمتاع باللعبة على أنظمتهم.

يتوافق التزام CD Projekt Red بتحديث ودعم ألعابه على منصات Mac مع جهود Apple لتوسيع دعم الألعاب على أنظمتها. لا يعمل هذا التحديث على تحسين تجربة الألعاب لمستخدمي Mac فحسب، بل يُظهر أيضًا تفاني الاستوديو في خدمة قاعدة المعجبين به.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. هل يمكنني تشغيل إصدارات Mac المحدثة من The Witcher 1 و2 على الإصدارات الأقدم من macOS؟

لا، إصدارات Mac المحدثة من The Witcher 1 و2 تتطلب نظام التشغيل macOS 11.0 أو أحدث. لم تعد تدعم الإصدارات الأقدم مثل OS X 10.

2. أين يمكنني العثور على إصدارات Mac المحدثة من The Witcher 1 و2؟

الإصدارات المحدثة متاحة على منصات مختلفة، بما في ذلك App Store وGOG وSteam. يمكنك اختيار المنصة التي تناسبك.

3. هل لعبة The Witcher 3 متاحة للعب الأصلي على أجهزة Mac؟

لا، لا تحتوي لعبة The Witcher 3 على إصدار Mac أصلي. ومع ذلك، فإن برامج مثل Crossover تسمح لمستخدمي Mac بلعب اللعبة على أنظمتهم.