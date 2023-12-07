تشهد الأسر ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة زيادة مفاجئة في الثروة أثناء الوباء

ملخص: شهدت الأسر ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة نموًا غير متوقع في صافي ثرواتها بوتيرة أسرع من الأسر ذات الدخل المرتفع في المراحل الأولى من جائحة كوفيد-19، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مركز بيو للأبحاث. وفي حين تسبب الوباء في اضطراب اقتصادي وزيادة معدلات البطالة، ارتفع متوسط ​​ثروة الأسر ذات الدخل المنخفض بنسبة 101% بين ديسمبر/كانون الأول 2019 وديسمبر/كانون الأول 2021، وشهدت الطبقة المتوسطة زيادة بنسبة 29%. وفي المقابل، شهدت الأسر ذات الدخل المرتفع زيادة بنسبة 15٪ فقط في صافي ثرواتها خلال نفس الفترة. وساهمت مجموعة متنوعة من العوامل في هذا الاتجاه، بما في ذلك حزم الإغاثة الحكومية، مثل فحوصات التحفيز وتوسيع إعانات البطالة، فضلا عن ارتفاع أسعار المساكن وانتعاش سوق الأوراق المالية. وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، لا تزال الأسر الفقيرة تواجه تحديات مالية، حيث لا تزال نسبة كبيرة منها تعاني من الديون. وقد لا تكون المكاسب التي تحققت خلال الجائحة مستدامة على المدى الطويل، مع تحول الاتجاهات الاقتصادية وتطور تأثير الجائحة.

فاجأت الأسر ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة الخبراء من خلال تجربة زيادة كبيرة في الثروة خلال المراحل الأولى من جائحة كوفيد-19. وخلافًا للتوقعات، كشف تقرير مركز بيو للأبحاث أن هذه الأسر شهدت ارتفاعًا في صافي ثرواتها بنسبة 101% و29% على التوالي بين ديسمبر 2019 وديسمبر 2021. وفي المقابل، شهدت الأسر ذات الدخل المرتفع زيادة بنسبة 15% فقط في صافي ثرواتها خلال الفترة. الفترة نفسها. ورغم تحقيق مكاسب كبيرة، فمن المهم أن نلاحظ أنه لا يزال هناك تفاوت كبير في الثروة بين مختلف فئات الدخل. يتباهى أصحاب الدخل المرتفع بمتوسط ​​​​صافي ثروة قدره 803,400 دولار في ديسمبر 2021، في حين كان لدى أسر الطبقة المتوسطة والمنخفضة الدخل بيض عش بقيمة 204,100 دولار و24,500 دولار على التوالي.

يمكن أن يعزى نمو الثروة إلى عدة عوامل. ولعبت حزم الإغاثة الحكومية دوراً حاسماً، حيث تلقت الأسر ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة مساعدات مالية من خلال ضوابط التحفيز، وتوسيع إعانات البطالة، وطوابع الغذاء الأكثر سخاء. بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع أسعار المساكن والانخفاض التاريخي في معدلات الرهن العقاري في زيادة حقوق أصحاب المنازل، مما سمح لأصحاب المنازل بتخفيض نفقاتهم الشهرية. ومن الجدير بالذكر أن أسعار الأسهم انخفضت في البداية نتيجة الوباء لكنها شهدت ارتفاعًا كبيرًا لاحقًا.

وعلى الرغم من هذه الاتجاهات الإيجابية، لا تزال العديد من الأسر الفقيرة تواجه تحديات مالية. ويسلط راكيش كوشار، كبير الباحثين في مركز بيو للأبحاث، الضوء على أن المكاسب التي تحققت لم تكن كافية لانتشال الأمريكيين الأكثر فقرا من الديون بشكل كامل. في الواقع، كان لدى نصف هذه الأسر قيمة صافية قدرها 500 دولار أو أقل في ديسمبر 2021، مقارنة بصافي ثروة قدرها 0 دولار قبل عامين. ويكشف التقرير أيضاً عن التفاوتات بين المجموعات العرقية والإثنية. في حين تحسن متوسط ​​القيمة الصافية للأسر السوداء الفقيرة من 10,000 دولار سلبي إلى 4,000 دولار سلبي بحلول نهاية عام 2021، لا يزال لدى الأسر ذات الأصول الأسبانية الفقيرة متوسط ​​قيمة صافية قدرها 0 دولار، وكان لدى الأسر البيضاء والآسيوية الفقيرة ثروات صافية متوسطة تبلغ 4,700 دولار و8,900 دولار. على التوالى.

ومن غير المؤكد ما إذا كانت التحسينات المالية التي لوحظت خلال الوباء ستستمر على المدى الطويل. ومع تطور الظروف الاقتصادية وتقلب تأثير الوباء، قد تنعكس الاتجاهات التي دعمت بناء الثروة بين عامي 2019 و2021. وستكون الجهود المستمرة لمعالجة التفاوت في الثروة ضرورية لضمان قدرة جميع شرائح المجتمع على تحقيق الرفاهية المالية.