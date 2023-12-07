لعبة Walking Dead VR الجديدة قادمة إلى Meta Quest 3

ملخص: The Walking Dead: Saints & Sinners ستشق طريقها قريبًا إلى Meta Quest 3، مما يوفر للاعبين تجربة واقع افتراضي غامرة ومليئة بالأدرينالين. العب دور أحد الناجين في نيو أورليانز ما بعد نهاية العالم، وقاتل جحافل الزومبي واتخذ قرارات تغير حياتك لضمان بقائك على قيد الحياة في لعبة الواقع الافتراضي المثيرة هذه.

في إعلان مثير، تم الكشف عن أن لعبة The Walking Dead: Saints & Sinners سيتم إطلاقها على Meta Quest 3 في 16 يناير 2024. ستنقل لعبة الواقع الافتراضي المرتقبة هذه اللاعبين إلى عالم The Walking Dead المروع، وتغمرهم فيه. مدينة نيو أورليانز الخطيرة والموبوءة بالزومبي.

يعرض أحدث مقطع دعائي للعبة The Walking Dead: Saints & Sinners أسلوب اللعب المكثف واللحظات المليئة بالإثارة التي تنتظر اللاعبين. باعتبارك أحد الناجين، ستحتاج إلى التنقل عبر أنقاض نيو أورليانز التي غمرتها الفيضانات، والبحث عن الإمدادات ومحاربة جحافل الموتى الأحياء التي لا هوادة فيها. تجربة الواقع الافتراضي الغامرة ستجعل اللاعبين يشعرون وكأنهم يعيشون في عالم The Walking Dead.

إحدى الميزات البارزة لهذه اللعبة هي القدرة على اتخاذ خيارات مؤثرة ستشكل نتيجة قصتك ومصير الناجين الآخرين. استعد لمواجهة القرارات المؤلمة بينما تعطي الأولوية لبقائك وتزن عواقب أفعالك. يعد The Walking Dead: Saints & Sinners بسرد مثير سيبقي اللاعبين على حافة مقاعدهم.

مع الإصدار القادم على Meta Quest 3، ستتاح الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين للدخول إلى عالم The Walking Dead في الواقع الافتراضي. تم تصميم التكنولوجيا المبتكرة لـ Meta Quest، جنبًا إلى جنب مع طريقة اللعب المكثفة والغامرة لـ Saints & Sinners، لتقديم تجربة لعب لا تُنسى.

جهز نفسك لمغامرة قتل الزومبي النهائية مع وصول The Walking Dead: Saints & Sinners إلى Meta Quest 3. استعد للشروع في رحلة مثيرة وغادرة عبر شوارع ما بعد نهاية العالم في نيو أورليانز. هل ستنجو أم ستصبح مجرد وليمة أخرى للموتى الأحياء؟ الخيار لك، لكن تذكر أن Walking Dead في انتظارك.