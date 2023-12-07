Skybound Games تلغي لعبة The Walking Dead: الخيانة وتوقف التطوير

في تحول مفاجئ للأحداث، أعلنت Skybound Games وOther Ocean Interactive عن إلغاء لعبة The Walking Dead: Betrayal، وهي لعبة متعددة اللاعبين كانت قيد التطوير منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر. ستتم إزالة المشروع من Steam مطلع الأسبوع المقبل وسيتم إغلاقه بالكامل بحلول 15 ديسمبر.

على الرغم من الإثارة الأولية التي أحاطت باللعبة، اعترفت Skybound Games في إحدى المدونات بأنها لم تتمكن من تنمية المجتمع النابض بالحياة من الخائنين الذين تصورتهم. يأتي الإلغاء بمثابة خيبة أمل للجماهير الذين كانوا يتوقعون بفارغ الصبر الخداع الاجتماعي وعناصر البقاء الموعودة في The Walking Dead: Betrayal.

سيكون حذف اللعبة من Steam في الأول من ديسمبر مصحوبًا بتحديثات على كل من Steam وخادم TWD: Betrayal Discord الرسمي، مما يضمن حصول أولئك الذين اشتروا اللعبة على استرداد كامل المبلغ. يُنظر إلى هذه الخطوة من Skybound Games على أنها بادرة حسن النية تجاه اللاعبين المحبطين.

تم الإعلان عن The Walking Dead: Betrayal خلال San Diego Comic-Con في يوليو كلعبة حيث سيتمكن ما يصل إلى ثمانية ناجين من صد الموتى الأحياء. لقد عرضت على اللاعبين خيار إما خداع زملائهم الناجين أو العمل معًا للنجاة من نهاية العالم. للأسف، فشلت اللعبة في جذب انتباه مجتمع الألعاب كما كان مأمولًا.

يعد هذا الإلغاء غير المتوقع بمثابة تذكير بالطبيعة غير المؤكدة لتطوير اللعبة والتحديات التي يواجهها المطورون في إنشاء تجارب جذابة. إنه يسلط الضوء على أهمية بناء المجتمع ورضا اللاعبين في نجاح الألعاب متعددة اللاعبين.

بينما يتابع المعجبون أخبار إلغاء لعبة The Walking Dead: Betrayal، تثور أسئلة حول مستقبل الألعاب المماثلة متعددة اللاعبين وما إذا كان المطورون سيتمكنون من تحقيق التوازن الدقيق بين الخداع والتعاون الذي يتوق إليه اللاعبون. الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كانت المساعي المستقبلية ستتعلم من أخطاء هذا المشروع المشؤوم.