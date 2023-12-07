Skybound Games تلغي لعبة The Walking Dead: Betrayal، وتقدم المبالغ المستردة للاعبين

أعلنت شركة Skybound Games وشركة Ocean Interactive الأخرى عن توقفها عن تطوير لعبة The Walking Dead: Betrayal، وهي لعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت تدور أحداثها في عالم ما بعد نهاية العالم من السلسلة الشهيرة. ستتم إزالة اللعبة، التي كانت في مرحلة الوصول المبكر لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، من منصة Steam الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يتم إيقافها بالكامل في 15 ديسمبر.

في منشور بالمدونة، ذكرت Skybound Games أنه على الرغم من بذل قصارى جهدهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من تنمية المجتمع النابض بالحياة من الخائنين الذين تصوروهم في الأصل للعبة. The Walking Dead: تهدف الخيانة إلى تزويد اللاعبين بتجربة تتمحور حول الخداع الاجتماعي والبقاء على قيد الحياة، مما يوفر خيار إما تشكيل تحالفات أو خداع الناجين الآخرين. لسوء الحظ، فشلت اللعبة في جذب الجمهور المطلوب.

سيكون اللاعبون الذين اشتروا The Walking Dead: Betrayal مؤهلين لاسترداد أموالهم بالكامل، وهو ما سيتم تسهيله من خلال كل من Steam وخادم TWD: Betrayal Discord الرسمي. أكد المطورون للجماهير أنه سيتم إرسال التحديثات المتعلقة بعملية استرداد الأموال على الفور.

إنه أمر مخيب للآمال دائمًا عندما تفشل لعبة ما في تلبية توقعاتها، خاصة عندما تدور أحداثها في سلسلة محبوبة مثل The Walking Dead. ومع ذلك، فمن الجدير بالثناء أن Skybound Games تتحمل المسؤولية وتقدم المبالغ المستردة للاعبين المتأثرين. يعكس هذا الإجراء التزامهم بتقديم تجربة ألعاب عالية الجودة والحفاظ على ثقة قاعدة لاعبيهم.

بينما تستعد The Walking Dead: Betrayal لتوديعها، فإن محبي السلسلة سيتطلعون بلا شك إلى العروض المستقبلية من Skybound Games وشركائهم. ربما يجسد المشروع التالي جوهر السلسلة بطريقة تلقى صدى لدى المعجبين الجدد والحاليين.