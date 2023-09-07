تسعى الحكومة الأمريكية للحصول على معلومات حول Huawei Mate 60 Pro

تطلب حكومة الولايات المتحدة مزيدًا من المعلومات حول هاتف Huawei Mate 60 Pro، وهو هاتف ذكي صيني مدعوم بشريحة متقدمة. ويتميز الجهاز بمعالج 5G Kirin 9000s الجديد الذي تم تطويره خصيصًا لشركة هواوي. وقد أثار هذا مخاوف بين خبراء الصناعة الذين ليسوا متأكدين من كيفية تمكن هواوي من تصنيع الشريحة في ظل القيود الأمريكية المفروضة على وصول الصين إلى تكنولوجيا الرقائق الأجنبية.

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الولايات المتحدة تحتاج إلى مزيد من المعلومات حول طبيعة الرقاقة وتكوينها لتحديد ما إذا كان قد تم تجاوز القيود الأمريكية على صادرات أشباه الموصلات. في عام 2019، حظرت الحكومة الأمريكية مبيعات البرامج والمعدات لشركة هواوي وقيدت شركات تصنيع الرقائق الدولية التي تستخدم التكنولوجيا الأمريكية الصنع من الشراكة مع هواوي. سيكون إدراج شريحة 5G المصممة خصيصًا بمثابة علامة فارقة هامة لشركة Huawei حيث تواصل مواجهة تأثير هذه القيود على أعمال الأجهزة الخاصة بها.

وقد علق ديفيد ماكوين، مدير شركة أبحاث السوق ABI Research، بأن أخبار شريحة هواوي أثارت الإثارة في الصين. ومع ذلك، فإنه يثير أيضًا تساؤلات حول كيفية تمكن هواوي من إطلاق الهاتف مع القيود الأمريكية المعمول بها على مدار السنوات الأربع الماضية. يتساءل ماكوين أيضًا عن كيفية تمكن هواوي من توفير جميع المكونات الأخرى المطلوبة للهاتف الذكي 5G، مثل مضخمات الطاقة والمفاتيح والمرشحات.

عندما كشفت شركة هواوي عن هاتف Mate 60 Pro، تم توفير معلومات محدودة حول الشريحة على موقعها على الإنترنت. وسلطت الشركة الضوء على تحسين الاتصالات واتصال الشبكة الأكثر استقرارًا ولكنها لم تذكر تفاصيل الشريحة. أجرت شركة TechInsights الاستشارية مؤخرًا تحليلًا لجهاز Mate 60 Pro ووجدت أن خصائص الشريحة تتوافق مع شرائح Huawei الأخرى، مما يشير إلى أنه ربما تم تطويرها داخليًا بواسطة Huawei.

مصادر:

- سي ان ان