دلّل نفسك بهدايا العناية الذاتية الفاخرة

دلل نفسك أو أحبائك بمزيد من التدليل مع هدايا الرعاية الذاتية الفاخرة هذه. سواء كنت من عشاق الجمال أو شخصًا بحاجة إلى الاسترخاء، فمن المؤكد أن هذه الهدايا الرائعة ستجعلك تشعر بالدلال والعناية. من مسدسات التدليك إلى أدوات الوجه ومنتجات العناية بالبشرة، هناك ما يناسب الجميع في قائمتك.

خفف آلام العضلات باستخدام مسدسات التدليك العلاجية

إذا كنت تقدم هدية لرياضي أو متحمس للياقة البدنية، ففكر في استخدام مسدس تدليك علاجي. يوفر مسدس تدليك العضلات Exerscribe Vybe Pro تسع إعدادات للسرعة ويأتي مع ملحقات متعددة لتحقيق الراحة المستهدفة. بفضل البطارية القابلة لإعادة الشحن والتصميم المدمج، فهو مثالي للاستخدام أثناء التنقل. الخيار الأفضل الآخر هو TheraGun Elite، والذي يتضمن خمسة ملحقات مستهدفة ويوفر نطاقات سرعة قابلة للتخصيص. وجد مختبرنا أنه فعال مثل التدليك وأشاد براحته وتعدد استخداماته.

هدئ عينيك باستخدام مدلك العين المتذبذب

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الصداع النصفي أو ببساطة يحبون تدليل أنفسهم، فإن جهاز تدليك العين RENPHO Eyeris 1 هو هدية مبهجة. مع وسادات التسخين المدمجة والضغط المتأرجح، فإنه يوفر تجربة مريحة ومريحة. بالإضافة إلى ذلك، فهو مزود باتصال بلوتوث، مما يسمح لك بالاستمتاع بالموسيقى الهادئة أثناء استخدامه.

أنعشي بشرتك باستخدام أدوات الوجه

تعتبر مجموعة NuFACE TRINITY+ Starter Kit مثالية لتوحيد لون البشرة وشدها. يستخدم هذا الجهاز تيارات دقيقة مستهدفة لتنعيم الخطوط وتحديد عضلات الوجه. تُعد أداة LATME Ice Roller للوجه أداة ميسورة التكلفة تساعد على تقليل الانتفاخ وتخفيف آلام العضلات. ما عليك سوى تجميده قبل الاستخدام للحصول على تجربة منعشة ومريحة. إن مقشر بشرة الوجه من GUGUG عبارة عن ملعقة تنظيف عميقة تعمل على تحسين أداء منتجات العناية بالبشرة المفضلة لديك. تصميمه القابل لإعادة الشحن يجعله مناسبًا للاستخدام المنزلي. وإذا كنت تتعامل مع الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء، فإن مكنسة Poppyo Blackhead Remover Pore Vacuum ضرورية. بفضل مستويات الطاقة القابلة للتعديل ورؤوس الشفط القابلة للاستبدال، فإنه يزيل الشوائب من الجلد بشكل فعال.

غذي بشرتك بمنتجات العناية بالبشرة عالية الجودة

يستهدف Ren Radiance Glow Daily Toner حب الشباب والمسام والعيوب والبقع الداكنة. يتكون من حمض اللاكتيك والساليسين وحمض الأزيليك، وهو يعزز بشرة أكثر نعومة ومتجانسة اللون. كريم بوم بوم البرازيلي من سول دي جانيرو هو كريم فاخر للجسم يعمل على ترطيب البشرة وشدها بعمق. بفضل رائحته التي لا تقاوم وملمسه الزبداني، فهو علاج لحواسك. لتعزيز إنتاج الكولاجين والحفاظ على بشرة ناعمة، جربي مصل Algenist GENIUS Liquid Collagen Serum. يحتوي على الكولاجين النباتي وحمض الألغورونيك وزيت الطحالب الدقيقة لشد البشرة واستعادة إشراقها بشكل واضح. ولتحسين البشرة بشكل عام، فكر في قناع الوجه CurrentBody LED، الذي يسخر قوة موجات الضوء الأحمر لتقليل التجاعيد وتحسين نسيج الجلد.

دلل نفسك أو أحبائك بهذه الهدايا الفاخرة للعناية الذاتية واستمتع ببعض الاسترخاء والرفاهية التي تستحقها.