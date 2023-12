THQ Nordic تؤجل إصدار النسخة الجديدة من لعبة Alone in the Dark لمزيد من التحسينات

اتخذت شركة THQ Nordic والمطور Pieces Interactive قرارًا بتأجيل الإصدار الجديد المرتقب Alone in the Dark مرة أخرى، مما أدى إلى تأجيل تاريخ الإصدار من 16 يناير إلى 20 مارس 2024. وتأتي هذه الخطوة كمحاولة لإتاحة المزيد من الوقت للفريق للعمل بشكل جيد. - الضبط وتجنب ممارسة ضغوط غير ضرورية على فريق التطوير خلال فترة عيد الميلاد المزدحمة.

الدافع الأساسي وراء التأخير، وفقًا لشركة THQ Nordic، هو التأكد من أن اللعبة تتجاوز توقعات مجتمع الألعاب. أحد العوامل التي تساهم في زيادة الترقب هو الأداء الاستثنائي لممثلي هوليوود المشهورين ديفيد [بربور] وجودي [كومر]، اللذين سيلعبان دور الأبطال الرئيسيين في اللعبة.

تشيد لعبة Alone in the Dark بالنسخة الأصلية الرائدة وتوفر للاعبين فرصة الانغماس في السرد المخيف الذي صاغه Mikael Hedberg، المعروف بعمله في SOMA وAmnesia: The Dark Descent. تتيح اللعبة للمشاركين أن يلعبوا دور إدوارد كارنبي، الذي أعاده إلى الحياة الموهوب ديفيد هاربور من Stranger Things وHellboy، أو إميلي هارتوود، التي لعبت دورها جودي كومر من Free Guy وKilling Eve. تجمع تجربة رعب البقاء الكلاسيكية المُعاد تصورها بين عناصر الرعب النفسي والأجواء القوطية الجنوبية.

في حين أن اللاعبين قد يشعرون بالرغبة في استكشاف عالم Alone in the Dark، إلا أنه لا يزال بإمكانهم إرضاء فضولهم عن طريق تنزيل مقدمة Grace in the Dark. ستمنح هذه المعاينة المستقلة المشجعين لمحة عما يمكن أن يتوقعوه من الإصدار الذي طال انتظاره.

يتم تطوير لعبة Alone in the Dark لأجهزة PlayStation 5 وXbox Series والكمبيوتر الشخصي عبر Steam، مما يعد بتجربة مذهلة بصريًا وغامرة لعشاق الرعب حول العالم. ومع تفاني THQ Nordic في تقديم تجربة لعب مصقولة واستثنائية، يمكن للجماهير أن يطمئنوا إلى أن الانتظار سيكون يستحق ذلك.