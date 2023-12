تأخر إصدار THQ Nordic's Alone in the Dark Remake: المزيد من الوقت للبولندية وبدون أزمة

ملخص: أعلنت شركة THQ Nordic والمطور Pieces Interactive عن تأجيل آخر للنسخة الجديدة القادمة من لعبة Alone in the Dark. تم تأجيل تاريخ الإصدار، الذي تمت إعادة جدولته مبدئيًا إلى 16 يناير 2024، إلى 20 مارس 2024. وقد تم اتخاذ القرار لإتاحة مزيد من الوقت للفريق لتحسين الأداء ولتجنب أي أزمة محتملة خلال عطلة عيد الميلاد.

في محاولة لتلبية توقعات المجتمع وتجاوزها، أعربت THQ Nordic و Pieces Interactive عن رغبتهما في أن ترقى اللعبة إلى مستوى الأداء المتميز لنجمي هوليوود ديفيد باربور وجودي كومر، اللذين يصوران الأبطال الرئيسيين في لعبة البقاء المُعاد تصورها. لعبة رعب.

Alone in the Dark، تكريمًا للعبة الأصلية الرائدة، تدعو اللاعبين للتعمق في القصة المؤرقة التي صاغها Mikael Hedberg، المعروف بعمله في SOMA وAmnesia: The Dark Descent. تقدم اللعبة منظورًا فريدًا حيث يمكن للاعبين اختيار تجسيد إما إدوارد كارنبي، الذي يلعبه ديفيد هاربور، أو إميلي هارتوود، التي تجسدها جودي كومر. يمزج الفيلم الكلاسيكي المُعاد تصوره بين الرعب النفسي وعناصر من الطراز القوطي الجنوبي.

على الرغم من تأجيل تاريخ الإصدار، لا يزال بإمكان المشجعين المتحمسين لتذوق لعبة Alone in the Dark الاستمتاع بمقدمة Grace in the Dark المتوفرة للتنزيل.

يتم حاليًا تطوير النسخة الجديدة من لعبة Alone in the Dark لأجهزة PlayStation 5 وXbox Series والكمبيوتر الشخصي عبر Steam. يريد فريق التطوير التأكد من أن اللعبة تحقق أعلى مستوى من الجودة وتلبي توقعات اللاعبين الذين ينتظرون صدورها بفارغ الصبر.

Alone in the Dark Remake: تم تحديد تاريخ الإصدار الجديد في مارس 2024

ملخص: تمت إعادة جدولة النسخة الجديدة من لعبة رعب البقاء الشهيرة Alone in the Dark مرة أخرى بواسطة THQ Nordic والمطور Pieces Interactive. كان من المقرر إطلاق اللعبة في الأصل في 16 يناير 2024، وستكون متاحة الآن في 20 مارس 2024. وقد تم اتخاذ القرار لمنح فريق التطوير مزيدًا من الوقت لتحسين اللعبة وتجنب أي مشكلات محتملة ناجمة عن الإفراط في العمل خلال موسم العطلات.

بالإضافة إلى وقت التطوير الممتد، فإن THQ Nordic و Pieces Interactive مصممتان على تجاوز توقعات المجتمع. إنهم يهدفون إلى الاستفادة من الأداء الاستثنائي لديفيد بربور وجودي كومر، اللذين يصوران الشخصيات الرئيسية في هذه النسخة المعاد تصورها من Alone in the Dark.

تشيد لعبة Alone in the Dark بسلفها الذي نال استحسان النقاد من خلال تقديم تجربة آسرة وغريبة. يتمتع اللاعبون بفرصة الاختيار بين بطلين: إدوارد كارنبي، الذي جلبه ديفيد هاربور إلى الحياة، والمعروف بأدواره في Stranger Things وHellboy، أو إميلي هارتوود، التي صورتها جودي كومر، المشهورة بظهورها في Free Guy وKilling Eve. من خلال احتضان مزيج من الرعب النفسي والموضوعات القوطية الجنوبية، تعد اللعبة بتقديم مغامرة فريدة ومرعبة.

أثناء تأجيل تاريخ الإصدار، لا يزال بإمكان المشجعين المتحمسين الوصول إلى مقدمة Grace in the Dark لإلقاء نظرة على ما ينتظرهم في اللعبة الكاملة.

النسخة الجديدة من لعبة Alone in the Dark قيد التطوير حاليًا لأجهزة PlayStation 5 وXbox Series والكمبيوتر الشخصي عبر Steam. يلتزم المطورون بتقديم تجربة ألعاب عالية الجودة من شأنها أن تترك اللاعبين منغمسين في عالم من الخوف والتشويق.