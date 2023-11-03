هل تيسلا موديل S منقوشة ترقى إلى مستوى الضجيج؟

عندما طُرحت سيارة Tesla Model S لأول مرة في السوق في عام 2012، غيرت قواعد اللعبة. لقد أظهرت للعالم أن السيارات الكهربائية يمكن أن تكون قوية وفاخرة ومثيرة. ولكن سريعًا حتى عام 2021، اتخذت الأمور منعطفًا آخر. يتلقى الإصدار الأخير من الطراز S، Plaid، آراء متباينة ويثير الشكوك حول براعة تسلا الهندسية.

يتميز الموديل S Plaid بقوة تزيد عن 1,000 حصان ويعد بتسارع مذهل. ومع ذلك، فإن الواقع لا يرقى إلى مستوى التوقعات. يصف كريس بيركنز، كبير مراسلي Road & Track، تجربته في قيادة سيارة Plaid بأنها "مرعبة". على الرغم من قوتها المذهلة، إلا أن Plaid تفتقر إلى قدرات الهيكل والتوجيه والكبح اللازمة للتعامل معها بفعالية.

يقارن بيركنز سيارة Plaid بسيارة بورش Taycan Turbo S، وهي منافس مباشر في قطاع سيارات السيدان الكهربائية عالية الأداء. تتفوق سيارة Taycan Turbo S من حيث الديناميكيات، مع توجيه لا تشوبه شائبة، وقبضة استثنائية، وكبح لا تشوبه شائبة. يتجلى التزام بورشه بالتميز الهندسي في اختبار قوة الفرامل، حيث يجب على كل مركبة أن تتوقف عدة مرات دون مشاكل.

من ناحية أخرى، فإن تسلا مقصرة في هذا الصدد، حيث تستخدم نفس مكونات الفرامل القياسية عبر تشكيلة طراز S. يتوفر للعملاء خيار الترقية إلى حزمة مكابح من الكربون والسيراميك مقابل 15,000 دولار إضافية، ولكن هذه تكلفة إضافية لسيارة رائدة مفترضة. تشير مثل هذه التنازلات إلى عدم الاهتمام بالتفاصيل وهندسة الجودة.

يمكن للمرء أن يجادل بأن تركيز تسلا على مشاريع أخرى، مثل Cybertruck، قد حول الموارد عن جعل Plaid استثنائية حقًا. تضيف شخصية Elon Musk العامة الصاخبة والتصرفات الغريبة المثيرة للجدل عبر الإنترنت إلى الشكوك المحيطة بأداء Plaid.

إذًا، هل تيسلا موديل S Plaid ترقى حقًا إلى مستوى الضجيج؟ يبدو أن الجواب هو لا مدوية. في حين كان يُنظر إلى الطراز S في يوم من الأيام على أنه سيارة رائدة، فإن تكراره الأخير لا يفي بالمعايير الحاسمة. وكما يقول المثل: "إما أن تموت بطلاً، أو تعيش طويلاً بما يكفي لتصبح الشرير". يبدو أنه في حالة الطراز S Plaid، فقد تحقق هذا الأخير.

الأسئلة المتكررة

1. كيف يمكن مقارنة سيارة Tesla Model S Plaid بالمنافسين مثل بورشه تايكان؟

إن Tesla Model S Plaid أقل مقارنةً ببورشه Taycan Turbo S من حيث الديناميكيات والكبح والتميز الهندسي العام.

2. هل يمكن للعملاء ترقية المكابح في الطراز S Plaid؟

مقابل تكلفة إضافية قدرها 15,000 دولار، يمكن للعملاء اختيار حزمة الفرامل المصنوعة من الكربون والسيراميك، والتي لم يتم تضمينها بشكل قياسي.

3. هل أثر تركيز تسلا على مشاريع أخرى على جودة الموديل S Plaid؟

هناك مخاوف من أن تركيز Tesla على مشاريع مثل Cybertruck ربما يكون قد أدى إلى تحويل الموارد عن جعل Plaid مركبة استثنائية حقًا.

4. ما أهمية شخصية إيلون ماسك العامة؟

ساهمت شخصية Elon Musk العامة الصاخبة وسلوكه المثير للجدل عبر الإنترنت في إثارة الشكوك المحيطة بأداء Plaid وقدرات Tesla الهندسية.

5. هل لا تزال سيارة Tesla Model S سيارة رائدة؟

كان طراز Tesla Model S الأصلي يعتبر رائدًا، لكن الإصدار الأخير، Plaid، فشل في الارتقاء إلى مستوى الضجيج وفشل في المجالات الحاسمة.