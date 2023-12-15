أوكرانيا تعزز أنظمة الدفاع الجوي في أوديسا، لتتفوق على القوات الروسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تنشر أنظمة دفاع جوي قوية في أوديسا، ميناء الحبوب الاستراتيجي في البلاد. وتشير الأحداث الأخيرة إلى أن هذا ليس وعداً فارغاً. أسقط صاروخ مجهول الهوية قاذفة روسية، من طراز سوخوي سو 24، فوق جزيرة الأفعى، والتي قيل إنها كانت تستعد لهجوم على أوديسا أو أحد الموانئ النهرية في أوكرانيا.

في حين أن تفاصيل الذخيرة التي تحملها الطائرة Su-24 لا تزال غير معروفة، فمن الواضح أن ترقية أوكرانيا لأنظمة الدفاع الجوي قد منحتها ميزة على القوات الروسية. ومن الممكن أن تمتد الدفاعات الجوية الأوكرانية الآن إلى ما هو أبعد من نطاق صواريخ الهجوم الأرضي التي يستخدمها عادة أسطول البحر الأسود الروسي ضد أوديسا أو موانئ الدانوب.

وأكد الجيش الأوكراني إسقاط الطائرة على وسائل التواصل الاجتماعي، معربًا عن ارتياحه لتدمير القاذفة الروسية. وتنضم الطائرة Su-24 إلى قائمة الضحايا الروس، إلى جانب الطراد الصاروخي Moskva، الذي غرق بعد إصابته بصواريخ أوكرانية مضادة للسفن في وقت سابق من هذا العام.

قبل هذه التطورات الأخيرة، اعتمدت أوكرانيا على صواريخ أرض جو سوفيتية قديمة من طراز إس-300 لحماية أوديسا. ويصل مدى هذه الصواريخ إلى 50 ميلاً في الظروف العادية. ومع ذلك، مع وجود أنظمة الدفاع الجوي الجديدة، يمكن للصواريخ الأوكرانية التي يتم إطلاقها من أوديسا أن تهدد الآن الطائرات الروسية حتى جنوب جزيرة الثعبان.

يشير هذا إلى أن بطارية الدفاع الجوي المنتشرة حديثًا في أوديسا قد تتكون من أنظمة باتريوت أمريكية الصنع أو إصدارات أطول مدى من نظام S-300 الأساسي. وبغض النظر عن المعدات المستخدمة على وجه التحديد، فمن الواضح أن أوكرانيا اتخذت خطوات مهمة لتعزيز قدراتها الدفاعية في المنطقة.

ومع استمرار تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا، فمن الأهمية بمكان مراقبة الوضع المتطور وتقييم التأثير المحتمل الذي قد تخلفه أنظمة الدفاع الجوي المحسنة هذه على توازن القوى في المنطقة.