سطح البخار للصمام: استعادة العرش بترقيات جديدة

حققت وحدة التحكم في الألعاب المحمولة التي طال انتظارها من شركة Valve، Steam Deck، عودة مظفرة باعتبارها المنتج الأكثر مبيعًا للشركة حتى الآن. بعد إسقاط قائمة أفضل 10 مبيعًا على Steam مؤقتًا، أدى إدخال Steam Deck OLED وتخفيضات الأسعار اللاحقة على متغيرات LCD الأقدم إلى دفع وحدة التحكم المحمولة إلى المركز الأول، وهو إنجاز لم يتحقق منذ بعض الوقت.

يمثل Steam Deck OLED تقدمًا كبيرًا مقارنة بسابقه منذ الكشف عنه لأول مرة في فبراير 2022. ويتميز هذا الإصدار الذي تمت ترقيته بالعديد من التحسينات الملحوظة، بما في ذلك لوحة OLED أكبر وأكثر قدرة بتردد 90 هرتز، وبطارية أكبر، واتصال لاسلكي محسّن، وردود فعل لمسية محسنة. ، وزيادة سعة التخزين الأساسية.

في حين أن جهاز Steam Deck OLED قد يحتوي على نظام SoC (نظام على شريحة) أضعف مقارنة بالمنافسين مثل ROG Ally، يشهد أندرو إي فريدمان، كبير محرري Tom's Hardware، أن شاشته النابضة بالحياة وعالية الجودة تضعه في فئة خاصة به. اعتبارًا من الآن، تعد Steam Deck OLED وNintendo Switch وحدات التحكم في الألعاب المحمولة الوحيدة التي تقدم لوحات OLED، مما يوفر للاعبين تجربة بصرية غامرة.

ولم تتوقف استراتيجية Valve عند الكشف عن نسخة OLED المطورة. إلى جانب إطلاقه، خضعت إصدارات LCD الأصلية لجهاز Steam Deck لتخفيضات في الأسعار، حيث أصبح سعر طراز eMMC بسعة 64 جيجابايت الآن 349.99 دولارًا فقط. وفي الوقت نفسه، يتوفر إصدارا NVMe 256 جيجابايت و512 جيجابايت مقابل 399 دولارًا و449 دولارًا على التوالي. بالنسبة للاعبين الذين يبحثون عن المزيد من التوفير، تواصل شركة Valve بيع أجهزة Steam Decks المعتمدة والمجددة لشاشات الكريستال السائل بخصومات أكبر. ومع ذلك، فإن هذه النماذج المجددة غير متوفرة حاليًا في وقت كتابة هذا التقرير.

مع هذه العروض المغرية، ليس من المفاجئ أن يستعيد Steam Deck عرشه باعتباره المنتج الأكثر مبيعًا لشركة Valve. يمكن الآن للاعبين الذين كانوا مترددين في السابق بسبب السعر شراء نماذج LCD ذات الأسعار المعقولة، في حين يمكن لأولئك الذين يبحثون عن تجربة ألعاب متميزة الاستمتاع بشاشة Steam Deck OLED وشاشتها المذهلة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو جهاز Steam Deck؟ Steam Deck عبارة عن وحدة تحكم ألعاب محمولة تم تطويرها بواسطة شركة Valve Corporation. يسمح للمستخدمين بلعب ألعاب الكمبيوتر أثناء التنقل. ما هي الميزات الرئيسية لـ Steam Deck OLED؟ يتميز جهاز Steam Deck OLED بلوحة OLED بتردد 90 هرتز، وبطارية أكبر، واتصال لاسلكي محسّن، وردود فعل لمسية محسنة، وزيادة سعة التخزين الأساسية. كيف يمكن مقارنة Steam Deck OLED بالمنافسين؟ في حين أن جهاز Steam Deck OLED يحتوي على شريحة SoC أضعف مقارنة ببعض المنافسين، فإن شاشة OLED النابضة بالحياة تميزه عن غيره وتوفر تجربة ألعاب غامرة بصريًا. ما هي خيارات الأسعار لـ Steam Deck؟ يختلف سعر Steam Deck حسب الطراز. تتراوح أحدث إصدارات OLED من 549 دولارًا إلى 649 دولارًا، بينما تقدم Valve نماذج LCD مخفضة تبدأ من 349.99 دولارًا. تتوفر أيضًا نماذج LCD المجددة بأسعار أقل، رهنًا بتوفر المخزون.