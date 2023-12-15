لا شيء الهاتف 2: خيار أنيق وصديق للميزانية لعام 2023

هل تبحث عن هاتف ذكي أنيق وبأسعار معقولة لا يؤثر على الأسلوب أو الأداء؟ لا تنظر إلى أبعد من Nothing Phone 2. لقد حصل هذا الجهاز المثير للإعجاب على مكان في قائمتنا لأفضل الهواتف لعام 2023، وذلك بفضل تصميمه المبهرج وسعره الجذاب. والآن، يمكنك الحصول على واحدة بسعر أقل.

حاليًا، تقدم أمازون خصمًا بقيمة 100 دولار على طراز 256 جيجابايت، مما يخفض السعر المبدئي إلى 599 دولارًا. إذا كنت ترغب في المزيد من مساحة التخزين، يمكنك الترقية إلى طراز 512 جيجابايت مقابل 649 دولارًا فقط، مما يوفر مبلغًا رائعًا قدره 150 دولارًا. على الرغم من عدم تحديد تاريخ انتهاء لهذه الخصومات، إلا أننا ننصح باغتنام هذه الفرصة عاجلاً وليس آجلاً لتأمين هذه المدخرات.

عندما تمت مراجعته بواسطة Andrew Lanxon من CNET، تمت الإشادة بهاتف Nothing Phone 2 لتصميمه المتميز. ومع ذلك، فقد تم اعتبار الجهاز أكثر جاذبية عندما يكون سعره أقل تكلفة. ولهذا السبب فإن هذه الخصومات تجعلها صفقة ممتازة لأولئك الذين يمكنهم العثور عليها للبيع.

يتوفر كلا الإصدارين الأبيض والرمادي من Nothing Phone 2 بهذه الأسعار المخفضة. بغض النظر عن اللون الذي تختاره، يمكنك أن تتوقع نفس الجودة والأداء الاستثنائيين. يأتي هذا الهاتف الذكي مزودًا بسعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت ومجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. توفر لوحة OLED مقاس 6.7 بوصة شاشة واسعة ومبهجة بصريًا، مع معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز لاستخدام التطبيق بسلاسة.

ومن بين ميزاته البارزة الكاميرات المزدوجة بدقة 50 ميجابكسل في الخلف وكاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابكسل. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط ويتميز بقدرات الشحن السلكي السريع، مما يعمل على تشغيل الجهاز بالكامل خلال 55 دقيقة فقط.

إذا لم يجذب هاتف Nothing Phone 2 اهتمامك، فلا تقلق. لقد قمنا بتجميع مجموعة شاملة من أفضل عروض الهواتف، بما في ذلك خيارات من Apple وSamsung وGoogle. قم بتوسيع خياراتك واعثر على الهاتف الذكي المثالي الذي يلبي احتياجاتك.

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