المصير الغامض لعائلة سمبسون: تكملة الضرب والتشغيل والأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها

لقد أسرت لعبة العالم المفتوح المحبوبة The Simpsons: Hit & Run، المشجعين لسنوات بمزيجها الفريد من الفكاهة واللعب. على الرغم من شعبيتها والطلب على تكملة لها، كشف مطورو اللعبة مؤخرًا أن لعبة المتابعة لم يتم تنفيذها أبدًا، مما ترك المشجعين وحتى المطورين أنفسهم في حيرة من أمرهم.

في مقابلة حديثة مع MinnMax، شارك المبرمجون والمنتجون والمصممون والمنتجون التنفيذيون المشاركون في اللعبة الأصلية في ارتباكهم وخيبة أملهم بشأن إلغاء التكملة. وعندما سُئل عن سبب وقف الإنتاج، رد المنتج التنفيذي جون ملكيور بالحيرة قائلاً: "لا أعرف".

لقد كان قرارًا غريبًا حقًا، حيث ترك الجميع في حيرة من أمرهم. أوضح ملكيور أن نجاح اللعبة الأصلية دفع إلى عقد صفقة من خمس ألعاب بتمويل أقل مما توقعه المطورون. جاء قرار وقف الإنتاج بمثابة صدمة، حتى لرئيس ملكيور، الذي قدم لهم اللعبة "على طبق من فضة".

ظهرت اللعبة الأصلية، التي أصدرتها شركة Vivendi Universal Games في عام 2003، في مؤامرة كائن فضائي في سبرينغفيلد، حيث انخرط اللاعبون في مهام مختلفة لكشف الأحداث الغامضة. أحد الجوانب الأكثر شهرة في اللعبة كانت مهمات السباق المستوحاة من Grand Theft Auto، والتي يتذكرها المشجعون باعتزاز.

تهدف التكملة المخطط لها إلى التوسع في آليات القيادة من خلال تقديم القدرة على سحب الأشياء من المركبات. ذكر المصمم دارين إيفينسون نموذجًا أوليًا تم تطويره لهذه الميزة قبل إلغاء المشروع. ومع ذلك، باستثناء النموذج الأولي والحبكة الفضفاضة، لم يتم إحراز تقدم كبير.

أعرب المطورون عن عدم تصديقهم لإلغاء المشروع، حيث تصوروا أن عائلة سمبسون: Hit & Run تصبح امتيازًا. بالنسبة لهم، بدا الجزء الثاني وكأنه تطور طبيعي، ولكن تم حذفه فجأة من على الطاولة.

كان أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في سقوط التكملة هو فشل Vivendi في تأمين حقوق لعبة الفيديو لـ The Simpsons. ومن المثير للاهتمام أن الشركة نجحت في الحصول على حقوق الامتيازات الشهيرة الأخرى مثل Buffy the Vampire Slayer. في نهاية المطاف، حصلت EA على حقوق لعبة الفيديو في عام 2005؛ ومع ذلك، لم يتم إصدار أي لعبة جديدة مبنية على عائلة سمبسون منذ عام 2007.

في الختام، في حين أن الآمال في تكملة لـ The Simpsons: Hit & Run قد تتبدد طالما احتفظت EA بحقوق الامتياز، فلا يزال بإمكان المشجعين التمسك بالأمل في نسخة معدلة من اللعبة الأصلية. تستمر الألغاز المحيطة بإلغاء الجزء الثاني في إرباك المشجعين والمطورين على حدٍ سواء، مما يجعلهم يتساءلون عن الاحتمالات التي كان من الممكن أن تكون.

أسئلة وأجوبة

هل سيكون هناك تكملة لمسلسل The Simpsons: Hit & Run؟

اعتبارًا من الآن، تم استبعاد تكملة لمسلسل The Simpsons: Hit & Run رسميًا. لقد ترك مطورو اللعبة والمشجعون على حدٍ سواء في حيرة من قرار وقف الإنتاج.

لماذا توقف إنتاج الجزء الثاني؟

السبب الدقيق وراء إلغاء التكملة لا يزال مجهولا. أعرب المنتج التنفيذي جون ملكيور عن ارتباكه بشأن القرار وذكر القيود المالية لصفقة الخمس مباريات كعامل مساهم.

ما هي الميزات الفريدة التي تم التخطيط لها للتتمة؟

تهدف التكملة المخطط لها إلى تقديم آليات قيادة جديدة، مما يسمح للاعبين بسحب الأشياء من المركبات. على الرغم من تطوير نموذج أولي لهذه الميزة، إلا أنه تم إلغاء المشروع في النهاية، مما ترك مدى تنفيذه غير واضح.

ما هي العوامل التي ساهمت في سقوط التكملة؟

كان أحد العوامل الرئيسية هو فشل Vivendi في الحصول على حقوق لعبة الفيديو لـ The Simpsons، بينما نجحت في تأمين حقوق الامتيازات الشهيرة الأخرى مثل Buffy the Vampire Slayer. لعب هذا الفشل دورًا مهمًا في قرار إلغاء التكملة.