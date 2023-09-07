استكشاف صعود المحتوى الذي ينشئه المستخدم: عصر جديد للاتصالات العالمية ومنصات الإنترنت

يعد ظهور المحتوى الذي ينشئه المستخدمون (UGC) تطورًا مهمًا أدى إلى تحول في منصات الاتصالات والإنترنت العالمية، مما يبشر بعصر جديد من الاتصالات الرقمية. UGC، الذي يشير إلى أي شكل من أشكال المحتوى، مثل مقاطع الفيديو والمدونات ومنشورات منتديات المناقشة والصور الرقمية والملفات الصوتية والوسائط الأخرى، التي أنشأها مستخدمو نظام أو خدمة عبر الإنترنت، قد غيّر بشكل أساسي طريقة تواصلنا واستهلاك المعلومات والتفاعل مع المنصات الرقمية.

يمكن إرجاع نشأة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون إلى الأيام الأولى للإنترنت، عندما بدأ المستخدمون في إنشاء المحتوى الخاص بهم ومشاركته. ومع ذلك، فقد انطلقت هذه الظاهرة بالفعل مع ظهور منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وTwitter وInstagram، والتي زودت المستخدمين بالأدوات اللازمة لإنشاء المحتوى الخاص بهم ونشره على نطاق واسع. اليوم، يعد المحتوى الذي ينشئه المستخدمون جزءًا لا يتجزأ من حياتنا الرقمية، حيث يؤثر على كل شيء بدءًا من الأخبار التي نستهلكها وحتى المنتجات التي نشتريها.

كان لظهور المحتوى الذي ينشئه المستخدمون آثار عميقة على منصات الاتصالات والإنترنت العالمية. أولاً، قامت بإضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء المحتوى، مما يسمح لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت بأن يصبح منشئ محتوى. وقد أدى ذلك إلى انفجار محتوى متنوع، يعكس مجموعة واسعة من وجهات النظر والتجارب التي كانت ممثلة تمثيلا ناقصا في السابق في وسائل الإعلام التقليدية.

ثانيًا، قام المحتوى الذي ينشئه المستخدمون بتحويل ميزان القوى من شركات الإعلام التقليدية إلى عمالقة التكنولوجيا والمستخدمين الأفراد. أصبحت منصات مثل YouTube وTikTok وInstagram هي الحراس الجدد للمحتوى، حيث تتحكم في ما يتم مشاهدته ومشاركته. وفي الوقت نفسه، اكتسب المستخدمون الأفراد نفوذاً غير مسبوق، حيث يسيطر المؤثرون المشهورون ومنشئو المحتوى على جماهير كبيرة ويشكلون الخطاب العام.

ثالثًا، أحدث المحتوى الذي ينشئه المستخدمون تحولًا في نماذج أعمال شركات الاتصالات والإنترنت. تحولت عائدات الإعلانات، التي كانت في السابق حكراً على شركات الإعلام التقليدية، بشكل متزايد إلى المنصات الرقمية التي تستضيف المحتوى الذي ينشئه المستخدمون. وقد استفادت هذه المنصات أيضًا من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون لزيادة تفاعل المستخدمين وجمع البيانات، وهو ما يؤدي بدوره إلى تعزيز خوارزميات الإعلانات والتوصيات الخاصة بهم.

ومع ذلك، فإن صعود المحتوى الذي ينشئه المستخدمون لا يخلو من التحديات. أثار انتشار المحتوى الذي ينشئه المستخدمون مخاوف بشأن المعلومات الخاطئة والخصوصية والإشراف على المحتوى. يمكن أن تنتشر المعلومات الخاطئة بسرعة على منصات المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، مع ما يترتب على ذلك من عواقب خطيرة محتملة على الصحة العامة والسياسة والتماسك الاجتماعي. تنشأ مشكلات الخصوصية من الكميات الهائلة من البيانات الشخصية التي تجمعها هذه المنصات لدفع نماذج أعمالها. وأصبح الإشراف على المحتوى قضية مثيرة للجدل، حيث تواجه المنصات انتقادات بسبب فشلها في إزالة المحتوى الضار والرقابة المزعومة.

واستجابة لهذه التحديات، تتصارع الحكومات في جميع أنحاء العالم حول كيفية تنظيم منصات المحتوى الذي ينشئه المستخدمون. تعد اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي وقانون الخدمات الرقمية المقترح أمثلة على الجهود التنظيمية التي تهدف إلى معالجة مشكلات الخصوصية والإشراف على المحتوى. وفي الوقت نفسه، في الولايات المتحدة، تجري المناقشات حول إصلاح القسم 230 من قانون آداب الاتصالات، والذي يوفر حاليًا لمنصات المحتوى الذي ينشئه المستخدمون حصانة من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

في الختام، يمثل ظهور المحتوى الذي ينشئه المستخدمون حقبة جديدة لمنصات الاتصالات والإنترنت العالمية. لقد أضفى الطابع الديمقراطي على عملية إنشاء المحتوى، وغير ميزان القوى في المشهد الإعلامي، وغير نماذج الأعمال. ومع ذلك، فإنه يطرح أيضًا تحديات كبيرة تتطلب تنظيمًا دقيقًا. وبينما نواصل التنقل في هذا العصر الجديد، فمن الواضح أن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون سيستمر في تشكيل حياتنا الرقمية بطرق عميقة ومعقدة.